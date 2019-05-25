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2,96 проміле алкоголю: судили винуватця аварії, який у Нововолинську спричинив ДТП

2,96 проміле алкоголю: судили винуватця аварії, який у Нововолинську спричинив ДТП
Судили мешканця села Гряди Іваничівського району за водіння напідпитку та за спричинення аварії.

Про це повідомляє "Буг".

Досудове розслідування встановило, що 24-го листопада 2019 року чоловік керував автомобілем «ВАЗ-2106» в стані алкогольного сп’яніння. По вулиці Пирогова в Нововолинську здійснив виїзд на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter. В результаті ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Факт алкогольного сп’яніння правопорушника зафіксували за допомогою технічного приладу «Драгер», за результатом якого показник становив 2,96 проміле.

На судове засідання чоловік не з’явився.

Суд визнав жителя села Гряди винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч.1 ст.130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) та ст.124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).

Чоловіку призначили штраф в розмірі 10 200 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

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Теги: Нововолинськ, аварія, суд, штраф
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