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Лучанин, який торгував контрафактною горілкою у парку, заплатить чималий штраф

Лучанин, який торгував контрафактною горілкою у парку, заплатить чималий штраф
За торгівлю контрафактним спиртним лучанин сплатить 85 тисяч гривень штрафу.

Так, у травні-червні 2019 року чоловік підторговував контрафактною горілкою з власного авто, припаркованого поблизу парку імені Лесі Українки у Луцьку, - пише прокуратура Волинської області.

Під час обшуку автомобіля 5 червня 2019 року працівники податкової поліції вилучили у нього незаконно виготовлене спиртне та готівкові кошти, одержані від його збуту.

Суд визнав чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному, винним у незаконному придбанні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту і збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 000 грн).

Контрафактну горілку знищили.


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Теги: алкоголь, Луцьк
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