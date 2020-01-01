Лучанин, який торгував контрафактною горілкою у парку, заплатить чималий штраф

За торгівлю контрафактним спиртним лучанин сплатить 85 тисяч гривень штрафу.Так, у травні-червні 2019 року чоловік підторговував контрафактною горілкою з власного авто, припаркованого поблизу парку імені Лесі Українки у Луцьку, - пише прокуратура Волинської області.Під час обшуку автомобіля 5 червня 2019 року працівники податкової поліції вилучили у нього незаконно виготовлене спиртне та готівкові кошти, одержані від його збуту.Суд визнав чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному, винним у незаконному придбанні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту і збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 000 грн).Контрафактну горілку знищили.