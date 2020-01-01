Лучанин, який торгував контрафактною горілкою у парку, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 17:14
За торгівлю контрафактним спиртним лучанин сплатить 85 тисяч гривень штрафу.
Так, у травні-червні 2019 року чоловік підторговував контрафактною горілкою з власного авто, припаркованого поблизу парку імені Лесі Українки у Луцьку, - пише прокуратура Волинської області.
Під час обшуку автомобіля 5 червня 2019 року працівники податкової поліції вилучили у нього незаконно виготовлене спиртне та готівкові кошти, одержані від його збуту.
Суд визнав чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному, винним у незаконному придбанні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту і збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 000 грн).
Контрафактну горілку знищили.
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Так, у травні-червні 2019 року чоловік підторговував контрафактною горілкою з власного авто, припаркованого поблизу парку імені Лесі Українки у Луцьку, - пише прокуратура Волинської області.
Під час обшуку автомобіля 5 червня 2019 року працівники податкової поліції вилучили у нього незаконно виготовлене спиртне та готівкові кошти, одержані від його збуту.
Суд визнав чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному, винним у незаконному придбанні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту і збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 000 грн).
Контрафактну горілку знищили.
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