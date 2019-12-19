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У волинській обласній лікарні зросла дитяча смертність

У волинській обласній лікарні зросла дитяча смертність
Минулоріч порівняно з 2018 роком у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні зріс показник летальності. Як зазначають, у зв’язку з активним направленням до закладу важкохворих із інших районів.

Про це йшлося 5 лютого під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я людини, материнства та дитинства, - пишуть "Волинські новини".

Як розповів генеральний директор комунального підприємства «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Сергій Ляшенко, у цілому показники діяльності медичного закладу корелюються з даними за попередній рік.

«Ріст показника летальності в закладі відбувся за рахунок активного скерування важкохворих, зокрема і з невиліковною патологією для паліативної терапії, з усіх районів. Всі випадки летальності в стаціонарі були непопереджувані через важкий стан, некурабельність патології та несумісність з життям», – сказав Сергій Ляшенко.

Він також додав, що загальний показник дитяча смертності в області незначно знизився – з 7,44 у 2018 році до 7,32 у 2019 році в перерахунку на 1000 новонароджених.

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Теги: статистика, дитяча лікарня, Волинь, смертність
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