У волинській обласній лікарні зросла дитяча смертність
Сьогодні, 20:42
Минулоріч порівняно з 2018 роком у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні зріс показник летальності. Як зазначають, у зв’язку з активним направленням до закладу важкохворих із інших районів.
Про це йшлося 5 лютого під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я людини, материнства та дитинства, - пишуть "Волинські новини".
Як розповів генеральний директор комунального підприємства «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Сергій Ляшенко, у цілому показники діяльності медичного закладу корелюються з даними за попередній рік.
«Ріст показника летальності в закладі відбувся за рахунок активного скерування важкохворих, зокрема і з невиліковною патологією для паліативної терапії, з усіх районів. Всі випадки летальності в стаціонарі були непопереджувані через важкий стан, некурабельність патології та несумісність з життям», – сказав Сергій Ляшенко.
Він також додав, що загальний показник дитяча смертності в області незначно знизився – з 7,44 у 2018 році до 7,32 у 2019 році в перерахунку на 1000 новонароджених.
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Про це йшлося 5 лютого під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я людини, материнства та дитинства, - пишуть "Волинські новини".
Як розповів генеральний директор комунального підприємства «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Сергій Ляшенко, у цілому показники діяльності медичного закладу корелюються з даними за попередній рік.
«Ріст показника летальності в закладі відбувся за рахунок активного скерування важкохворих, зокрема і з невиліковною патологією для паліативної терапії, з усіх районів. Всі випадки летальності в стаціонарі були непопереджувані через важкий стан, некурабельність патології та несумісність з життям», – сказав Сергій Ляшенко.
Він також додав, що загальний показник дитяча смертності в області незначно знизився – з 7,44 у 2018 році до 7,32 у 2019 році в перерахунку на 1000 новонароджених.
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