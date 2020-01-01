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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 лютого
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешеві, Світязі висока ймовірність дощ зі снігом за даними Sinoptik.ua. У.

Температура повітря вночі до -5…-3 градусів, удень – +1…+2. Вітер західний, північно-західний і північний, 2-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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