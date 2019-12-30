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Українці зможуть відновити втрачене посвідчення водія онлайн

Сьогодні, 5 лютого, Міністерство внутрішніх справ і Державна міграційна служба України презентували ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн-замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія.

Про це повідомляють сервісні центри МВС у Волинській області.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що громадяни зможуть обміняти посвідчення водія та отримати його після втрати або крадіжки, не виходячи з дому. Для цього достатньо мати власний електронний кабінет водія.

«Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія – за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чип своєї ID-картки, а також через Bank-id та Mobile-id», - сказав Арсен Аваков.

Міністр відзначив, що МВС є лідером у справі діджиталізації державних сервісів для громадянина. Це значно мінімізує час та сили, які громадяни витрачають на отримання послуг.

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Теги: втрачене посвідчення водія, онлайн, МВС
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