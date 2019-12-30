Українці зможуть відновити втрачене посвідчення водія онлайн





Про це повідомляють



Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що громадяни зможуть обміняти посвідчення водія та отримати його після втрати або крадіжки, не виходячи з дому. Для цього достатньо мати власний електронний кабінет водія.



«Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія – за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чип своєї ID-картки, а також через Bank-id та Mobile-id», - сказав Арсен Аваков.



Міністр відзначив, що МВС є лідером у справі діджиталізації державних сервісів для громадянина. Це значно мінімізує час та сили, які громадяни витрачають на отримання послуг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 5 лютого, Міністерство внутрішніх справ і Державна міграційна служба України презентували ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн-замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія.Про це повідомляють сервісні центри МВС у Волинській області. Міністр внутрішніх справ Українирозповів, що громадяни зможуть обміняти посвідчення водія та отримати його після втрати або крадіжки, не виходячи з дому. Для цього достатньо мати власний електронний кабінет водія.«Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія – за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чип своєї ID-картки, а також через Bank-id та Mobile-id», - сказав Арсен Аваков.Міністр відзначив, що МВС є лідером у справі діджиталізації державних сервісів для громадянина. Це значно мінімізує час та сили, які громадяни витрачають на отримання послуг.

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