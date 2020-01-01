Розвалився навпіл та загорівся: у Стамбулі літак зі 177 пасажирами викотився зі злітної смуги. ВІДЕО





Про це повідомляє телеканал CNN Turk, передає



За інформацією телеканалу NTV, авіалайнер, який прямував з Ізміра до Стамбула, виїхав за межі злітно-посадкової смуги і загорівся, всі пасажири евакуйовані.



За даними ресурсу Flightradar24, рейс PC2193 (літак Boeing 737) з Ізміра авіакомпанії “Pegasus” після перельоту тривалістю 56 хвилин прибув у Стамбул.



За інформацію місцевих ЗМІ, на борту літака перебували 177 пасажирів. У результаті удару — літак розвалився на частини. На місце НП прибули десятки машин рятувальної спецтехніки. Наразі невідома кількість травмованих та чи є серед пасажирів загиблі.



Аеропорт імені Гьокчен припинив прийом рейсів та перенаправив їх до інших летовищ Стамбула.





A plane reportedly skids off the runway in #Istanbul’s Sabiha airport and the video shows the broken fuselage:



pic.twitter.com/by2Vynbz6N — Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) February 5, 2020



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В аеропорту Стамбула під час посадки лайнер зі 177 пасажирами вилетів за межі злітної смуги.Про це повідомляє телеканал CNN Turk, передає УНН За інформацією телеканалу NTV, авіалайнер, який прямував з Ізміра до Стамбула, виїхав за межі злітно-посадкової смуги і загорівся, всі пасажири евакуйовані.За даними ресурсу Flightradar24, рейс PC2193 (літак Boeing 737) з Ізміра авіакомпанії “Pegasus” після перельоту тривалістю 56 хвилин прибув у Стамбул.За інформацію місцевих ЗМІ, на борту літака перебували 177 пасажирів. У результаті удару — літак розвалився на частини. На місце НП прибули десятки машин рятувальної спецтехніки. Наразі невідома кількість травмованих та чи є серед пасажирів загиблі.Аеропорт імені Гьокчен припинив прийом рейсів та перенаправив їх до інших летовищ Стамбула.

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