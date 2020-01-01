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Розвалився навпіл та загорівся: у Стамбулі літак зі 177 пасажирами викотився зі злітної смуги. ВІДЕО

Розвалився навпіл та загорівся: у Стамбулі літак зі 177 пасажирами викотився зі злітної смуги. ВІДЕО
В аеропорту Стамбула під час посадки лайнер зі 177 пасажирами вилетів за межі злітної смуги.

Про це повідомляє телеканал CNN Turk, передає УНН.

За інформацією телеканалу NTV, авіалайнер, який прямував з Ізміра до Стамбула, виїхав за межі злітно-посадкової смуги і загорівся, всі пасажири евакуйовані.

За даними ресурсу Flightradar24, рейс PC2193 (літак Boeing 737) з Ізміра авіакомпанії “Pegasus” після перельоту тривалістю 56 хвилин прибув у Стамбул.

За інформацію місцевих ЗМІ, на борту літака перебували 177 пасажирів. У результаті удару — літак розвалився на частини. На місце НП прибули десятки машин рятувальної спецтехніки. Наразі невідома кількість травмованих та чи є серед пасажирів загиблі.

Аеропорт імені Гьокчен припинив прийом рейсів та перенаправив їх до інших летовищ Стамбула.




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Теги: Стамбул, авіакатастрофа
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