Олександр Положинський покидає гурт«Тартак»: реакція соцмереж

Лучанин та лідер гуртів «Тартак» і «Був’є»заявив про припинення виступів з колективами.Про це музикант пише на особистій сторінці у фейсбуці."Такі відоси не лише важко записувати, але й переглядати, щоб зрозуміти, чи нормально хоч сказав. Але що тут скажеш? Це важко і боляче, але як відчуваю, так чиню і кажу. Дякую всім за все хороше, за любов і підтримку! Ще раз прошу не турбувати мене питаннями, може колись сам зможу й захочу все пояснити. А поки так. Вибачте!П.С. Життя продовжується, нічого жахливого для себе не планую. Змерз.", - доповнює відео текстом.Друзі Олександра у соцмережах почали активно постити дописи-спогади про творчість музиканта.