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Олександр Положинський покидає гурт«Тартак»: реакція соцмереж

Олександр Положинський покидає гурт«Тартак»: реакція соцмереж
Лучанин та лідер гуртів «Тартак» і «Був’є» Олесандр Положинський заявив про припинення виступів з колективами.

Про це музикант пише на особистій сторінці у фейсбуці.

"Такі відоси не лише важко записувати, але й переглядати, щоб зрозуміти, чи нормально хоч сказав. Але що тут скажеш? Це важко і боляче, але як відчуваю, так чиню і кажу. Дякую всім за все хороше, за любов і підтримку! Ще раз прошу не турбувати мене питаннями, може колись сам зможу й захочу все пояснити. А поки так. Вибачте!
П.С. Життя продовжується, нічого жахливого для себе не планую. Змерз.", - доповнює відео текстом.



Друзі Олександра у соцмережах почали активно постити дописи-спогади про творчість музиканта.


















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Теги: положинський, тартак, музика
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