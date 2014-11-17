Олександр Положинський покидає гурт«Тартак»: реакція соцмереж
Сьогодні, 21:37
Лучанин та лідер гуртів «Тартак» і «Був’є» Олесандр Положинський заявив про припинення виступів з колективами.
Про це музикант пише на особистій сторінці у фейсбуці.
"Такі відоси не лише важко записувати, але й переглядати, щоб зрозуміти, чи нормально хоч сказав. Але що тут скажеш? Це важко і боляче, але як відчуваю, так чиню і кажу. Дякую всім за все хороше, за любов і підтримку! Ще раз прошу не турбувати мене питаннями, може колись сам зможу й захочу все пояснити. А поки так. Вибачте!
П.С. Життя продовжується, нічого жахливого для себе не планую. Змерз.", - доповнює відео текстом.
Друзі Олександра у соцмережах почали активно постити дописи-спогади про творчість музиканта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це музикант пише на особистій сторінці у фейсбуці.
"Такі відоси не лише важко записувати, але й переглядати, щоб зрозуміти, чи нормально хоч сказав. Але що тут скажеш? Це важко і боляче, але як відчуваю, так чиню і кажу. Дякую всім за все хороше, за любов і підтримку! Ще раз прошу не турбувати мене питаннями, може колись сам зможу й захочу все пояснити. А поки так. Вибачте!
П.С. Життя продовжується, нічого жахливого для себе не планую. Змерз.", - доповнює відео текстом.
Друзі Олександра у соцмережах почали активно постити дописи-спогади про творчість музиканта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Олександр Положинський покидає гурт«Тартак»: реакція соцмереж
Сьогодні, 21:37
На Ігоря Коцана відкрили кримінал за привласнення п'яти автівок
Сьогодні, 21:16
У волинській обласній лікарні зросла дитяча смертність
Сьогодні, 20:42
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 лютого
Сьогодні, 20:00
Медіа