В Україну доставили тест-системи для виявлення коронавірусу
Сьогодні, 22:15
В Україну доставлено тест-системи німецького виробництва для виявлення коронавірусу 2019nCoV.
Про це пише Укрінформ.
«Реагенти у складі тест-системи дозволять проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні. Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що надалі планується надходження додаткових реагентів від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і закупівлі за кошти державного бюджету.
В ЦГЗ наголосили, що діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, що зазначено в рекомендаціях ВООЗ.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов 30 січня заявляв, що найближчим часом для діагностики нового коронавірусу в Україні з’являться тест-системи вітчизняного виробництва.
Своєю чергою директор Директорату громадського здоров’я МОЗ Андрій Скипальський на брифінгу 3 лютого заявив, що ВООЗ погодила надання Україні 30 комплектів тест-систем для виявлення нового коронавірусу.
«Вони з’являться приблизно на наступному тижні. Ми маємо погодження від ВООЗ. Має бути 30 комплектів», – сказав тоді Скипальський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Укрінформ.
«Реагенти у складі тест-системи дозволять проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні. Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що надалі планується надходження додаткових реагентів від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і закупівлі за кошти державного бюджету.
В ЦГЗ наголосили, що діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, що зазначено в рекомендаціях ВООЗ.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов 30 січня заявляв, що найближчим часом для діагностики нового коронавірусу в Україні з’являться тест-системи вітчизняного виробництва.
Своєю чергою директор Директорату громадського здоров’я МОЗ Андрій Скипальський на брифінгу 3 лютого заявив, що ВООЗ погодила надання Україні 30 комплектів тест-систем для виявлення нового коронавірусу.
«Вони з’являться приблизно на наступному тижні. Ми маємо погодження від ВООЗ. Має бути 30 комплектів», – сказав тоді Скипальський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Маленьких волинян запрошують до духового оркестру
Сьогодні, 22:41
В Україну доставили тест-системи для виявлення коронавірусу
Сьогодні, 22:15
Олександр Положинський покидає гурт«Тартак»: реакція соцмереж
Сьогодні, 21:37
На Ігоря Коцана відкрили кримінал за привласнення п'яти автівок
Сьогодні, 21:16
У волинській обласній лікарні зросла дитяча смертність
Сьогодні, 20:42
Медіа