В Україну доставили тест-системи для виявлення коронавірусу





Про це



«Реагенти у складі тест-системи дозволять проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні. Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу», – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що надалі планується надходження додаткових реагентів від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і закупівлі за кошти державного бюджету.



В ЦГЗ наголосили, що діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, що зазначено в рекомендаціях ВООЗ.



Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов 30 січня заявляв, що найближчим часом для діагностики нового коронавірусу в Україні з’являться тест-системи вітчизняного виробництва.



Своєю чергою директор Директорату громадського здоров’я МОЗ Андрій Скипальський на брифінгу 3 лютого заявив, що ВООЗ погодила надання Україні 30 комплектів тест-систем для виявлення нового коронавірусу.



«Вони з’являться приблизно на наступному тижні. Ми маємо погодження від ВООЗ. Має бути 30 комплектів», – сказав тоді Скипальський.

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