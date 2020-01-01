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В Україну доставили тест-системи для виявлення коронавірусу

В Україну доставили тест-системи для виявлення коронавірусу
В Україну доставлено тест-системи німецького виробництва для виявлення коронавірусу 2019nCoV.

Про це пише Укрінформ.

«Реагенти у складі тест-системи дозволять проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні. Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надалі планується надходження додаткових реагентів від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і закупівлі за кошти державного бюджету.

В ЦГЗ наголосили, що діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, що зазначено в рекомендаціях ВООЗ.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов 30 січня заявляв, що найближчим часом для діагностики нового коронавірусу в Україні з’являться тест-системи вітчизняного виробництва.

Своєю чергою директор Директорату громадського здоров’я МОЗ Андрій Скипальський на брифінгу 3 лютого заявив, що ВООЗ погодила надання Україні 30 комплектів тест-систем для виявлення нового коронавірусу.

«Вони з’являться приблизно на наступному тижні. Ми маємо погодження від ВООЗ. Має бути 30 комплектів», – сказав тоді Скипальський.

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Теги: коронавірус, китай, здоров'я
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