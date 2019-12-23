Маленьких волинян запрошують до духового оркестру

Юних мешканців Боратинської громади запрошують навчатися грі на музичних інструментах. Духовий оркестр оголошує набір дівчаток та хлопчиків віком від 7 років для гри на музичних інструментах: труба, альт, тенор, баритон, тромбон, туба, ударні інструменти.Про це пишуть на офіційному сайті ОТГ.Прослуховування відбудеться у суботу, 8 лютого, о 11:00 у клубі села Новостав. Додамо, що навчальні заняття здійснюються на безоплатній основі.Цьогоріч зразковому дитячому духовому оркестру Боратинської громади виповнюється 7 років. Творчий шлях цього колективу досить цікавий та різноманітний – від маленького гуртка до повноцінного оркестру духових інструментів. Дитячий музичний колектив є призером і лауреатом численних мистецьких та творчих конкурсів. Засновник та керівник оркестру – викладач відділу духових інструментів та керівник духового оркестру Луцької музичної школи №3 Віктор Лук’янчук.