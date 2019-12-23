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Маленьких волинян запрошують до духового оркестру

Маленьких волинян запрошують до духового оркестру
Юних мешканців Боратинської громади запрошують навчатися грі на музичних інструментах. Духовий оркестр оголошує набір дівчаток та хлопчиків віком від 7 років для гри на музичних інструментах: труба, альт, тенор, баритон, тромбон, туба, ударні інструменти.

Про це пишуть на офіційному сайті ОТГ.

Прослуховування відбудеться у суботу, 8 лютого, о 11:00 у клубі села Новостав. Додамо, що навчальні заняття здійснюються на безоплатній основі.

Цьогоріч зразковому дитячому духовому оркестру Боратинської громади виповнюється 7 років. Творчий шлях цього колективу досить цікавий та різноманітний – від маленького гуртка до повноцінного оркестру духових інструментів. Дитячий музичний колектив є призером і лауреатом численних мистецьких та творчих конкурсів. Засновник та керівник оркестру – викладач відділу духових інструментів та керівник духового оркестру Луцької музичної школи №3 Віктор Лук’янчук.

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Теги: боратин, оркестр, отг
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