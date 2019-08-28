Опублікували кольорові ретрофото Волині початку ХХ століття
05 лютий, 23:23
Кожен погодиться, що до старих фотографій інтерес ніколи не зникне. Вони завжди будуть для нас надзвичайно цінним та пізнавальним джерелом історичних і краєзнавчих знань.
Про це пишуть Хроніки Любарта.
Звісно, особливо цінними є фотографії, на яких ми можемо бачити ті волинські будівлі чи ландшафти, які вже зникли назавжди. На жаль, протягом останнього століття Волинь втратила величезний пласт своєї матеріальної спадщини.
Більшість з цих фотографій – звісно, чорно-білі. Багато чого цікавого і вражаючого зникло, так ніколи і не будучи відтвореним на кольоровому фото. Але завдяки кольорованим світлинам ми можемо хоча б приблизно уявити, яким би ми побачили наше минуле на власні очі.
Всі фото розмальовані вручну в редакторі Paint.NET.
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Про це пишуть Хроніки Любарта.
Звісно, особливо цінними є фотографії, на яких ми можемо бачити ті волинські будівлі чи ландшафти, які вже зникли назавжди. На жаль, протягом останнього століття Волинь втратила величезний пласт своєї матеріальної спадщини.
Більшість з цих фотографій – звісно, чорно-білі. Багато чого цікавого і вражаючого зникло, так ніколи і не будучи відтвореним на кольоровому фото. Але завдяки кольорованим світлинам ми можемо хоча б приблизно уявити, яким би ми побачили наше минуле на власні очі.
Всі фото розмальовані вручну в редакторі Paint.NET.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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