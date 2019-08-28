Опублікували кольорові ретрофото Волині початку ХХ століття





Про це



Звісно, особливо цінними є фотографії, на яких ми можемо бачити ті волинські будівлі чи ландшафти, які вже зникли назавжди. На жаль, протягом останнього століття Волинь втратила величезний пласт своєї матеріальної спадщини.



Більшість з цих фотографій – звісно, чорно-білі. Багато чого цікавого і вражаючого зникло, так ніколи і не будучи відтвореним на кольоровому фото. Але завдяки кольорованим світлинам ми можемо хоча б приблизно уявити, яким би ми побачили наше минуле на власні очі.



Всі фото розмальовані вручну в редакторі Paint.NET.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кожен погодиться, що до старих фотографій інтерес ніколи не зникне. Вони завжди будуть для нас надзвичайно цінним та пізнавальним джерелом історичних і краєзнавчих знань.Про це пишуть Хроніки Любарта.Звісно, особливо цінними є фотографії, на яких ми можемо бачити ті волинські будівлі чи ландшафти, які вже зникли назавжди. На жаль, протягом останнього століття Волинь втратила величезний пласт своєї матеріальної спадщини.Більшість з цих фотографій – звісно, чорно-білі. Багато чого цікавого і вражаючого зникло, так ніколи і не будучи відтвореним на кольоровому фото. Але завдяки кольорованим світлинам ми можемо хоча б приблизно уявити, яким би ми побачили наше минуле на власні очі.Всі фото розмальовані вручну в редакторі Paint.NET.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію