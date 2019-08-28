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Опублікували кольорові ретрофото Волині початку ХХ століття

Опублікували кольорові ретрофото Волині початку ХХ століття
Кожен погодиться, що до старих фотографій інтерес ніколи не зникне. Вони завжди будуть для нас надзвичайно цінним та пізнавальним джерелом історичних і краєзнавчих знань.

Про це пишуть Хроніки Любарта.

Звісно, особливо цінними є фотографії, на яких ми можемо бачити ті волинські будівлі чи ландшафти, які вже зникли назавжди. На жаль, протягом останнього століття Волинь втратила величезний пласт своєї матеріальної спадщини.

Більшість з цих фотографій – звісно, чорно-білі. Багато чого цікавого і вражаючого зникло, так ніколи і не будучи відтвореним на кольоровому фото. Але завдяки кольорованим світлинам ми можемо хоча б приблизно уявити, яким би ми побачили наше минуле на власні очі.

Всі фото розмальовані вручну в редакторі Paint.NET.


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Теги: фото, луцьк, замок, ретро
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