6 лютого на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження у речниці ДКП "Луцьктепло"та перекладача(на фото).Іменинники цього дня – Ксенія, Герасим, Іван.Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день бармена. У багатьох країнах це свято стало професійним не тільки для барменів, але й для рестораторів.Вітаємо усіх волинян, у кого цей день святковий, бажаємо здоров’я, злагоди, здійснення усіх мрій.Також 6 лютого 1959 року керівництво облкомунгоспу наказом №18 створило міжобласну контору зрідженого газу.Цей день є офіційним початком створення газового господарства на Волині.