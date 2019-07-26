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На Вінничині депутата облради затримали на хабарі у 300 доларів

На Вінничині депутата облради затримали на хабарі у 300 доларів
На Вінничині правоохоронці затримали "на гарячому" депутата обласної ради, заступника начальника одного з управлінь апарату Вінницької обласної ради.

Як повідомили у прокуратурі Вінницької області, службовець одержав неправомірну вигоду, у якості перших, так званих, платежів у сумі 300 доларів, - передає УНН.

"... затримано «на гарячому» депутата обласної ради, заступника начальника одного з управлінь апарату Вінницької обласної ради. Службовець органів місцевого самоврядування одержав неправомірну вигоду, у якості перших, так званих, платежів у сумі 300 доларів, за надання у користування нежитлових приміщень у будівлі, що перебуває у власності територіальних громад Вінницької області, розташованого на території міста Вінниці та безперешкодного користування ними підприємцем в торгівельних цілях", - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на об’єктивне встановлення обставин кримінального правопорушення, у тому числі проводиться ряд оглядів та обшуків, допитуються заявник та свідки.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання останньому запобіжного заходу.

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Теги: депутат, облрада, хабар
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