У Рожищі презентували виставку невідомих світлин В’ячеслава Чорновола

Рожищани мають нагоду побачити унікальну експозицію з неопублікованими фотографіями Героя України В’ячеслава Чорновола – «Невідомі світлини Чорновола».Виставка організована та привезена на Волинь ГО «Розвиток мікрорайонів міста», а у Рожище потрапила завдяки ГО «Молодіжний Простір «CityLife» (керівник Віталій Шевченко), - пишуть на сайті міської ради.Експозиція створена з нагоди 82-ї річниці з дня народження В’ячеслава Чорновола, багатолітнього політв’язня, народного депутата трьох скликань та голови Народного руху України, яку відзначали 24 грудня. Відвідувачі виставки мають змогу переглянути відеохроніку про життя та політичний шлях лідера української нації, відкрити для себе нові ракурси української історії.«Варто зауважити, що Рожище – третє місто, після Києва та Луцька, де можна побачити неопубліковані раніше світлини великого патріота України. Вважаю, що про такі особистості, як В’ячеслав Максимович, ми маємо говорити та розповідати дітям. Адже завтра вони будуватимуть країну й мають мати у свідомості гідний приклад справжнього патріота та порядної людини», - зазначає Віталій Шевченко.Світлини вже презентували в Рожищенському ліцеї №4 та місцевому ветеринарному коледжі. Під час відкриття виставки Віталій Шевченко розповідав молоді про життя та політичну діяльність політика. Звертав увагу на ті чи інші світлини та відповідав на запитання присутніх.«На жаль, те за що боровся Чорновіл актуальне й сьогодні. Зверніть увагу, над кожною світлиною написані його цитати, над якими варто задуматися кожному. Ось, наприклад, «Історія ніколи не простить нам політичної сліпоти». Його бачення майбутнього України значно випереджало погляди сучасників, що усіма силами намагалися консервувати застарілу та неефективну радянську систему, плоди діяльності якої ми пожинаємо сьогодні. Мабуть, із його трагічною смертю ми багато втратили й на декілька років збилися з правильного курсу, коли Україна як незалежна держава лише формувалася. А нині, на мій погляд, немає таких політиків, моральних авторитетів, які б клали на вівтар свободи свою працю та життя в ім’я утвердження добра і справедливості», - додав на завершення Віталій Шевченко.Всі охочі можуть ознайомитися з виставкою «Невідомі світлини Чорновола» у четвер, 6 лютого, в ЗОШ №1, а 7 лютого – ЗОШ №2. З понеділка експозицію розмістять в приміщенні Рожищенської міської ради (І поверх).