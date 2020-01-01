Як боротися з поганим травленням: п'ять порад від лікарів
Сьогодні, 05:11
"Бурчання" в шлунку після рясного прийому їжі, діарея перед урочистою подією, запор під час подорожі: хто страждає від шлунково-кишкових проблем, знають все це.
Ці поради допоможуть зробити процес перетравлення стабільним і легким, - передає ukrhealth.net
Рухайтеся більше
Багато сидіти – отрута для травлення. При ходьбі, плаванні або їзді на велосипеді живіт "масажується" легкими рухами. Це сприяє нормальній дефекації і травленню.
Використовуйте трави та спеції
Ефірні олії імбиру, кмину, анісу, фенхелю роблять жирну їжу більш засвоюваною. Гіркі речовини з руколи і артишоків сприяють утворенню травних соків, тому навіть важка їжа перетравлюється швидше. Картопля пов’язує надлишок шлункової кислоти – запобігає печію.
Виявлення непереносимості
Ви регулярно страждаєте від поганого травлення, навіть якщо дотримуєтеся здорової і збалансованої дієти? За цим може бути харчова непереносимість. Є чутливість до пшениці або гістаміну (в тому числі в червоному вині, зрілому сирі, салямі). Щоденник харчування, де фіксуються симптоми, і з’їдені продукти, допомагає виявити непереносимість.
Витратьте час, щоб поїсти
Важливе правило "добре розжований – наполовину переварений". Оскільки здорове травлення починається в роті, чим ретельніше ми жуємо, тим більше утворюється слини – вона починає розщеплювати їжу, знімає частину роботи з шлунка і кишечника.
Клітковина
"Їжа з високим вмістом клітковини (фрукти, овочі, картопля, бобові, горіхи і цільні зерна) запобігає запору і геморою. Деякі види волокна (включаючи цикорій, топінамбур і яблука) служать їжею для корисних кишкових бактерій"
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Ці поради допоможуть зробити процес перетравлення стабільним і легким, - передає ukrhealth.net
Рухайтеся більше
Багато сидіти – отрута для травлення. При ходьбі, плаванні або їзді на велосипеді живіт "масажується" легкими рухами. Це сприяє нормальній дефекації і травленню.
Використовуйте трави та спеції
Ефірні олії імбиру, кмину, анісу, фенхелю роблять жирну їжу більш засвоюваною. Гіркі речовини з руколи і артишоків сприяють утворенню травних соків, тому навіть важка їжа перетравлюється швидше. Картопля пов’язує надлишок шлункової кислоти – запобігає печію.
Виявлення непереносимості
Ви регулярно страждаєте від поганого травлення, навіть якщо дотримуєтеся здорової і збалансованої дієти? За цим може бути харчова непереносимість. Є чутливість до пшениці або гістаміну (в тому числі в червоному вині, зрілому сирі, салямі). Щоденник харчування, де фіксуються симптоми, і з’їдені продукти, допомагає виявити непереносимість.
Витратьте час, щоб поїсти
Важливе правило "добре розжований – наполовину переварений". Оскільки здорове травлення починається в роті, чим ретельніше ми жуємо, тим більше утворюється слини – вона починає розщеплювати їжу, знімає частину роботи з шлунка і кишечника.
Клітковина
"Їжа з високим вмістом клітковини (фрукти, овочі, картопля, бобові, горіхи і цільні зерна) запобігає запору і геморою. Деякі види волокна (включаючи цикорій, топінамбур і яблука) служать їжею для корисних кишкових бактерій"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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