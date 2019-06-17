Показали, як озеро Світязь наповнюється водою. ФОТО





Фото опублікували у фейсбуці Надія Матющенко та Наталія Сіжук, -



Територія, де недавно по зневодненому мілководдю їздив транспорт і за декілька десятків метрів від берега були вчеплені човни, нині стоїть вода і гуляють хвилі.



«Світязь повертається!» – підписала свої фото Надія Матющенко.





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