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Показали, як озеро Світязь наповнюється водою. ФОТО

Показали, як озеро Світязь наповнюється водою. ФОТО
В соцмережі з'явилися світлини, на яких видно, що озеро Світязь наповнюється водою.

Фото опублікували у фейсбуці Надія Матющенко та Наталія Сіжук, - пише Район.Шацьк

Територія, де недавно по зневодненому мілководдю їздив транспорт і за декілька десятків метрів від берега були вчеплені човни, нині стоїть вода і гуляють хвилі.

«Світязь повертається!» – підписала свої фото Надія Матющенко.

Показали, як озеро Світязь наповнюється водою. ФОТО
Показали, як озеро Світязь наповнюється водою. ФОТО
Показали, як озеро Світязь наповнюється водою. ФОТО
Показали, як озеро Світязь наповнюється водою. ФОТО
Показали, як озеро Світязь наповнюється водою. ФОТО
Показали, як озеро Світязь наповнюється водою. ФОТО

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Теги: світязь, озеро, вода
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