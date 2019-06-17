Показали, як озеро Світязь наповнюється водою. ФОТО
Сьогодні, 01:02
В соцмережі з'явилися світлини, на яких видно, що озеро Світязь наповнюється водою.
Фото опублікували у фейсбуці Надія Матющенко та Наталія Сіжук, - пише Район.Шацьк
Територія, де недавно по зневодненому мілководдю їздив транспорт і за декілька десятків метрів від берега були вчеплені човни, нині стоїть вода і гуляють хвилі.
«Світязь повертається!» – підписала свої фото Надія Матющенко.
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Фото опублікували у фейсбуці Надія Матющенко та Наталія Сіжук, - пише Район.Шацьк
Територія, де недавно по зневодненому мілководдю їздив транспорт і за декілька десятків метрів від берега були вчеплені човни, нині стоїть вода і гуляють хвилі.
«Світязь повертається!» – підписала свої фото Надія Матющенко.
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