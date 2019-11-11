Ветеран та науковець з Луцька відсвяткував 93-річчя
Сьогодні, 08:56
Учора, 5 лютого, свій 93-й день народження відсвяткував кандидат історичних наук, доцент, голова ради ветеранів СНУ імені Лесі Українки Вадим Кудь.
Із вітаннями до шановного ветерана приїхав радник міського голови Ігор Поліщук, повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради
«Кожному є чого повчитись у Вас та вашого життєвого шляху. Бажаю Вам міцного здоров’я, добра та злагоди! Нехай рідні та близькі завжди Вас підтримують.
Ми раді, що можемо прийти та привітати Вас, і сподіваємося, що це повторюватиметься ще багато-багато років», - звернувся до лучанина Ігор Поліщук.
Довідково:
Вадим Кудь народився 1927 року у місті Ялта. Рано залишився сиротою. У роки Другої світової війни (1944 р.) служив у запасному стрілецькому полку на посаді командира відділення. Після закінчення війни був курсантом 4-ої Чернігівської танкової бригади, служив у 10-ій Ровенській механізованій дивізії у м. Луцьку механіком-водієм танків та САО, інструктором водіння. Тут же навчався у вечірній школі при Будинку офіцерів. 1957 р. став знаковим для випускника історико-філологічного відділення Луцького педагогічного інституту Вадима Кудя, оскільки він отримав диплом історика-філолога з відзнакою. Потому була аспірантура при Львівському університеті імені І. Франка. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата історичних наук.
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Із вітаннями до шановного ветерана приїхав радник міського голови Ігор Поліщук, повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради
«Кожному є чого повчитись у Вас та вашого життєвого шляху. Бажаю Вам міцного здоров’я, добра та злагоди! Нехай рідні та близькі завжди Вас підтримують.
Ми раді, що можемо прийти та привітати Вас, і сподіваємося, що це повторюватиметься ще багато-багато років», - звернувся до лучанина Ігор Поліщук.
Довідково:
Вадим Кудь народився 1927 року у місті Ялта. Рано залишився сиротою. У роки Другої світової війни (1944 р.) служив у запасному стрілецькому полку на посаді командира відділення. Після закінчення війни був курсантом 4-ої Чернігівської танкової бригади, служив у 10-ій Ровенській механізованій дивізії у м. Луцьку механіком-водієм танків та САО, інструктором водіння. Тут же навчався у вечірній школі при Будинку офіцерів. 1957 р. став знаковим для випускника історико-філологічного відділення Луцького педагогічного інституту Вадима Кудя, оскільки він отримав диплом історика-філолога з відзнакою. Потому була аспірантура при Львівському університеті імені І. Франка. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата історичних наук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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