Ветеран та науковець з Луцька відсвяткував 93-річчя

Учора, 5 лютого, свій 93-й день народження відсвяткував кандидат історичних наук, доцент, голова ради ветеранів СНУ імені Лесі УкраїнкиІз вітаннями до шановного ветерана приїхав радник міського голови Ігор Поліщук, повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради«Кожному є чого повчитись у Вас та вашого життєвого шляху. Бажаю Вам міцного здоров’я, добра та злагоди! Нехай рідні та близькі завжди Вас підтримують.Ми раді, що можемо прийти та привітати Вас, і сподіваємося, що це повторюватиметься ще багато-багато років», - звернувся до лучанина Ігор Поліщук.Вадим Кудь народився 1927 року у місті Ялта. Рано залишився сиротою. У роки Другої світової війни (1944 р.) служив у запасному стрілецькому полку на посаді командира відділення. Після закінчення війни був курсантом 4-ої Чернігівської танкової бригади, служив у 10-ій Ровенській механізованій дивізії у м. Луцьку механіком-водієм танків та САО, інструктором водіння. Тут же навчався у вечірній школі при Будинку офіцерів. 1957 р. став знаковим для випускника історико-філологічного відділення Луцького педагогічного інституту Вадима Кудя, оскільки він отримав диплом історика-філолога з відзнакою. Потому була аспірантура при Львівському університеті імені І. Франка. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата історичних наук.