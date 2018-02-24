На Волині відбудуться екстремальні туристичні змагання «Доброволець-2020»

29 лютого – 1 березня 2020 на Волині відбуватиметься екстремальний туристичний змаг «Доброволець-2020». З нагоди десятиріччя організатори готують для учасників чимало цікавого.Про це повідомляє пресслужба екстремального туристичного змагу «Доброволець-2020».Зокрема, дистанції цьогоріч вимірюються годинами, а не кілометрами. Існує три категорії складності; 10, 15, та 24 години. За цей час потрібно відвідати визначену кількість контрольних пунктів, які розташовані на місцях історичної боротьби Української Повстанської Армії. Варто зауважити, що «Доброволець» – це не лише туристичні змагання, це змагання заради пам’яті, адже з 2014 року «Доброволець» присвячений загиблим Героям 35 сотні Самооборони Майдану «Волинська Січ». До буремних подій Революції Гідності хлопці, які загинули на Майдані, також брали участь у цих змаганнях.Для того, аби стати учасником екстремального туристичного змагу «Доброволець-2020» потрібно: зібрати команду з 2-5 осіб, визначитися із категорією складності (10, 15 або ж 24 години), зареєструвати команду за посиланням http://bit.ly/2RE11yw та сплатити організаційний внесок.Для бійців АТО участь у змаганнях безкоштовна.Окрім того, організатори забезпечують трансфер із Луцька до місця проведення змагу (за умови попередньої реєстрації).Старт та фініш змагань відбуватимуться у селі Березовичі Володимир-Волинського району. На учасників та переможців змагу чекають цінні подарунки та сюрпризи від партнерів.Реєстрація триває до 20 лютого.Організатори заходу: ГО «ВМР «Національний Альянс» за підтримки Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства, КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк» Луцької міської ради, туристичного клубу «ANTAR», ГО «Волинська Фундація» та КЗ «Історико-культурний комплекс «Вовчак – Волинська січ».