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6 лютого – день святої Ксенії: що заборонено робити сьогодні

6 лютого – день святої Ксенії: що заборонено робити сьогодні
6 лютого за календарем віряни вшановують пам'ять Блаженної Ксенії. Ксенія Римляниня (у миру Євсенія), що жила у V столітті в родині знатного римського сенатора, залишивши рідну домівку, щоб уникнути неприйнятого її християнським переконанням шлюбу, заснувала жіночий монастир, прославившись великою святістю, благочестям і милосердям.

Іменини відзначають власники таких імен: Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил, - пише Радіо максимум.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сонячний день – хороша весна.
Безвітряна погода на Ксенію – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.
Завірюха кружляє на Ксенію – прикмета того, що буде дефіцит корму для худоби.
За старих часів 6 лютого було заведено гадати про майбутні ціни на зерно. Пекли хліб, а потім зважували його ввечері і наступного ранку. Якщо вранці хліб був важчий, то зерно подорожчає. Якщо вага залишалася незмінною, то вважалося, що ціна не зміниться. І, звичайно, якщо вага зменшилася, значить, хліб теж буде дешевим.
Яка погода стоїть на Ксенію, такою і буде весна.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

- Не можна сідати за стіл відразу після заходу сонця;
- Не варто літнім людям у цей день в'язати, шити, стригти волосся і нігті, застеляти постіль;
- Не слід сьогодні працювати біля дому;
- Не бажаного у цей день зловживати спиртним, а також переїдати.


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Теги: День Ксенії, 6 лютого, свято
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