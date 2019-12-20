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Назвали «слабкі місця» луцького ЦНАПу

Назвали «слабкі місця» луцького ЦНАПу
Назвали недоліки, що впливають на роботу луцького ЦНАПу і потребують вирішення.

Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що серед недоліків – перевантаженість приміщення та персоналу, недостатня кількість місць для парковки.

«Ідея переобладнання РАЦСу під нове приміщення ЦНАПу, але, на жаль, політика втрутилася і деякі наші лучани втрутилися, щоб цього не відбулося, залишається. Ми будемо над цим працювати», - додав в.о. мера Григорій Пустовіт.

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Теги: Луцьк, ЦНАП
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