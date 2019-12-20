Назвали «слабкі місця» луцького ЦНАПу

Назвали недоліки, що впливають на роботу луцького ЦНАПу і потребують вирішення.Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.Директор ЦНАПурозповіла, що серед недоліків – перевантаженість приміщення та персоналу, недостатня кількість місць для парковки.«Ідея переобладнання РАЦСу під нове приміщення ЦНАПу, але, на жаль, політика втрутилася і деякі наші лучани втрутилися, щоб цього не відбулося, залишається. Ми будемо над цим працювати», - додав в.о. мера