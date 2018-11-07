У Луцьку на маршруті №9 – тимчасовий перевізник
Сьогодні, 10:05
У Луцьку призначили тимчасового перевізника на маршруті №9.
Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що на час проведення конкурсу у місті призначать тимчасового перевізника для роботи на маршруті №9. До затвердження результатів призначили перевізником ФОП Макарчука М.П. Нині в автобусах триває встановлення валідаторів.
«Маршрут передбачає заїзд на Новий ринок», - нагадав посадовець.
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Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що на час проведення конкурсу у місті призначать тимчасового перевізника для роботи на маршруті №9. До затвердження результатів призначили перевізником ФОП Макарчука М.П. Нині в автобусах триває встановлення валідаторів.
«Маршрут передбачає заїзд на Новий ринок», - нагадав посадовець.
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