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У Луцьку на маршруті №9 – тимчасовий перевізник

У Луцьку на маршруті №9 – тимчасовий перевізник
У Луцьку призначили тимчасового перевізника на маршруті №9.

Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що на час проведення конкурсу у місті призначать тимчасового перевізника для роботи на маршруті №9. До затвердження результатів призначили перевізником ФОП Макарчука М.П. Нині в автобусах триває встановлення валідаторів.

«Маршрут передбачає заїзд на Новий ринок», - нагадав посадовець.

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Теги: Луцьк, перевізник, маршрут, транспорт
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