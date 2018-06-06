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Мешканці луцького будинку скаржаться на кіоск, де продають розливне пиво

Мешканці луцького будинку скаржаться на кіоск, де продають розливне пиво
Лучани скаржаться на роботу кіоску «Земан», що на вулиці Воїнів-афганців (поблизу будинку № 4).

Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.

Голова ОСББ Оксана Конащук каже, що 25 років до функціонування кіоску мешканці будинку жили спокійно. Утім, проблеми почалися, коли там декілька років тому почали продавати алкоголь на винос.

«216 сімей, що живуть у будинку, дивляться на «клієнтів». Біля магазину все дуже гарно, а винос пива відбувається у нас в дворі, із супроводом нецензурної лайки. Це все бачать діти і сприймають неадекватну поведінку як норму. У дворі – купа пляшок. Я вже мовчу, що поряд є два дитсадки», - обурена вона. Тож жінка закликає закрити кіоск, мовляв, поряд є магазин та супермаркет.

Натомість підприємець В’ячеслав Разумовський стверджує, що голова ОСББ не зверталася до нього для вирішення проблеми.

«Якби до мене зверталися лучани, то цей діалог був би конструктивнішим. Я готовий до компромісу, до розгляду пропозицій і готовий приймати участь у житті навколишніх будинків», - зауважив він. На сьогодні кіоск працює з 10:00 до 22:00.

Член виконкому Олександр Серватович відзначив, якщо біля будинку є ще торгові точки, де продають алкоголь, то це проблема не конкретного кіоску, а культури людей. У підсумку, виконком погодив продовження розміщення МАФу.

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Теги: кіоск, пиво, виконком, Луцьк
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