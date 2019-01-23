«Версаль» у Луцьку «гудітиме» до ранку





Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.



За інформацією, наданою Луцьким відділом поліції, управлінням патрульної поліції у Волинській області, управлінням Держпродспоживслужби, неодноразових підтверджених порушень норм громадського порядку щодо дотримання тиші та санітарного законодавства в закладі протягом останніх трьох місяців не зафіксували.



Нічний клуб працюватиме з 21:00 до 06:00 із забороною продажу на винос з 22:00 пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин.

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