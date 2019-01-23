«Версаль» у Луцьку «гудітиме» до ранку
Сьогодні, 10:20
У Луцьку затвердили режим роботи нічного клубу «Версаль», що на проспекті Президента Грушевського, 2.
Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
За інформацією, наданою Луцьким відділом поліції, управлінням патрульної поліції у Волинській області, управлінням Держпродспоживслужби, неодноразових підтверджених порушень норм громадського порядку щодо дотримання тиші та санітарного законодавства в закладі протягом останніх трьох місяців не зафіксували.
Нічний клуб працюватиме з 21:00 до 06:00 із забороною продажу на винос з 22:00 пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.
За інформацією, наданою Луцьким відділом поліції, управлінням патрульної поліції у Волинській області, управлінням Держпродспоживслужби, неодноразових підтверджених порушень норм громадського порядку щодо дотримання тиші та санітарного законодавства в закладі протягом останніх трьох місяців не зафіксували.
Нічний клуб працюватиме з 21:00 до 06:00 із забороною продажу на винос з 22:00 пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Аварія літака в Стамбулі забрала життя вже трьох людей
Сьогодні, 10:41
«Версаль» у Луцьку «гудітиме» до ранку
Сьогодні, 10:20
На трасі Луцьк-Маневичі зіткнулися трактор і бус
Сьогодні, 10:12
Медіа