Аварія літака в Стамбулі забрала життя вже трьох людей
Сьогодні, 10:41
Як мінімум три особи загинули в результаті аварії пасажирського Boeing 737 авіакомпанії Pegasus Airlines під час посадки в стамбульському аеропорті.
Про це заявив турецький міністр охорони здоров’я Фахреттин Коджа в ніч на четвер, 6 лютого, - пишуть Факти.
Ще 179 осіб, які летіли рейсом PC2193, знаходяться в лікарнях.
За словами міністра, життя постраждалих поза небезпекою.
Нагадаємо, в аеропорту імені Сабіхі Гекчен в Стамбулі пасажирський літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і врізався в огорожу. Після зіткнення з парканом літак загорівся і розвалився.
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Про це заявив турецький міністр охорони здоров’я Фахреттин Коджа в ніч на четвер, 6 лютого, - пишуть Факти.
Ще 179 осіб, які летіли рейсом PC2193, знаходяться в лікарнях.
За словами міністра, життя постраждалих поза небезпекою.
Нагадаємо, в аеропорту імені Сабіхі Гекчен в Стамбулі пасажирський літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і врізався в огорожу. Після зіткнення з парканом літак загорівся і розвалився.
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