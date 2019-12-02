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Аварія літака в Стамбулі забрала життя вже трьох людей

Аварія літака в Стамбулі забрала життя вже трьох людей
Як мінімум три особи загинули в результаті аварії пасажирського Boeing 737 авіакомпанії Pegasus Airlines під час посадки в стамбульському аеропорті.

Про це заявив турецький міністр охорони здоров’я Фахреттин Коджа в ніч на четвер, 6 лютого, - пишуть Факти.

Ще 179 осіб, які летіли рейсом PC2193, знаходяться в лікарнях.

За словами міністра, життя постраждалих поза небезпекою.

Нагадаємо, в аеропорту імені Сабіхі Гекчен в Стамбулі пасажирський літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і врізався в огорожу. Після зіткнення з парканом літак загорівся і розвалився.

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Теги: Стамбул, аварія літак
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