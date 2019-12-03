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Стипендію голови ОДА протягом року отримуватимуть 35 волинян. СПИСОК

Стипендію голови ОДА протягом року отримуватимуть 35 волинян. СПИСОК
Протягом 2020 року 35 волинян отримуватимуть щомісячну стипендію голови Волинської обласної державної адміністрації у розмірі 500 гривень.

Відповідне розпорядження підписав голова ОДА Юрій Погуляйко.

Персональні стипендії призначили народним артистам України, народним художникам України, ветеранам і пенсіонерам культури, мистецтва, інформаційної галузі.

Персоналій для отримання стипендій обирала спеціальна комісія за підсумками таємного голосування.

Зокрема, стипендії призначили таким волинянам:

Богданцю Володимиру Іллічу - колишньому викладачеві Волинського коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, 1952 р.н.

Бойку Анатолію Ігоровичу - майстрові прикладного мистецтва, людині з інвалідністю ІІ групи, м.Володимир-Волинський, 1970 р.н.

Ворону Василю Олександровичу - артистові розмовного жанру Волинської обласної філармонії, 1952 р.н.

Гіщинському Євгену Ільковичу - ветеранові галузі культури, заслуженому працівникові культури України, 1931 р.н.

Глух Галині Дмитрівні - ветеранові бібліотечної справи, 1943 р.н.

Грибу Віталію Володимировичу - колишньому викладачеві коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, ветеранові
Великої вітчизняної війни, 1927 р.н.

Денисюк Надії Дмитрівні - колишній артистці Волинського державного українського народного хору, людині з інвалідністю ІІ групи, 1930 р.н.

Зінкевичу Василю Івановичу - Герою України, народному артистові України, 1945 р.н.

Іваницькому Віталію Миколайовичу - заслуженому діячеві мистецтв України, людині з інвалідності ІІ гр., 1957 р.н.

Кажан Галині Володимирівні - заслуженій артистці України, 1948 р.н.

Комарук Зої Василівні - народній артистці України, 1951 р.н.

Комзюк Вірі Михайлівні - ветеранові музейної справи, заслуженому працівникові культури України, 1948 р.н.

Корнелюку Ярославу Євгеновичу - колишньому голові обкому профспілки працівників культури України, заслуженому працівникові культури України, 1949 р.н.

КОТОВИЧУ Івану Івановичу - письменникові, людині з інвалідністю дитинства, (м.Любомль), 1969 р.н.

Лелявській Ларисі Степанівні - ветеранові бібліотечної справи, людині з інвалідністю ІІ групи, 1944 р.н.

Маренич Антоніні Олександрівні - народній артистці України, 1949 р.н.

Мареничу Валерію Петровичу - народному артистові України, 1946 р.н.

Михайловському Леоніду Мілетійовичу - заслуженому діячеві мистецтв України, людині з інвалідністю ІІ групи, 1950 р.н.

Михальській Валентині Михайлівні - самодіяльній художниці, людині з інвалідністю дитинства (Любомльський район), 1962 р.н.,

Москалюк Валентині Василівні - головному режисерові Волинської обласної філармонії, заслуженому працівникові культури України, 1950 р.н.

Онуфрійчуку Миколі Антоновичу - заслуженому працівникові культури України, письменникові, людині з інвалідністю ІІ групи, 1937 р.н.

Приходько Людмилі Іванівні - актрисі Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, народній артистці України, 1945 р.н.

Радовець Стефанії Романівні - колишньому працівникові централізованої бухгалтерії управління культури облвиконкому, пенсіонерці, 1929 р.н.

Стасюк Світлані Іванівні - актрисі вищої категорії Волинського академічного обласного театру ляльок, 1962 р.н.

Стефанишину Мирославу Степановичу - заслуженому діячеві мистецтв України, 1927 р.н.

Струцюку Йосипу Георгійовичу - письменникові, заслуженому діячеві мистецтв України, 1934 р.н.

Тимощук Мирославі Кузьмівні - вишивальниці, заслуженому майстрові народної творчості України, 1939 р.н.

Ткаченку Володимиру Тихоновичу - колишньому викладачеві Волинського коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, 1940 р.н.

Тлумаку Михайлу Григоровичу - викладачеві Ковельської школи мистецтв, заслуженому працівникові культури України, 1933 р.н.

Харитонюк Олені Іванівні - письменниці, людині з інвалідністю,
1979 р.н.,

Хмілевській Ірині Станіславівні - провідному методистові Обласного науково- методичного центру культури, заслуженому діячеві мистецтв України, 1957 р.н.

Шаюку Євгену Пахомовичу - учасникові народного аматорського хору «Злагода», заслуженому працівникові культури України, 1931 р.н.

Шипунову Володимиру Дмитровичу - колишньому працівникові Волинської обласної філармонії, 1930 р.н.

Яворському Костянтину Назаровичу - керівникові музичної частини Волинського академічного обласного театру ляльок, людині з інвалідністю ІІ групи, 1971 р.н.

Якимчуку Олександру Павловичу - акторові Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, народному артистові України, 1955 р.н.


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Теги: стипендія, голова ОДА, Юрій Погуляйко, Волинь, розпорядження
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