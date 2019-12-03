Стипендію голови ОДА протягом року отримуватимуть 35 волинян. СПИСОК
Сьогодні, 11:00
Протягом 2020 року 35 волинян отримуватимуть щомісячну стипендію голови Волинської обласної державної адміністрації у розмірі 500 гривень.
Відповідне розпорядження підписав голова ОДА Юрій Погуляйко.
Персональні стипендії призначили народним артистам України, народним художникам України, ветеранам і пенсіонерам культури, мистецтва, інформаційної галузі.
Персоналій для отримання стипендій обирала спеціальна комісія за підсумками таємного голосування.
Зокрема, стипендії призначили таким волинянам:
Богданцю Володимиру Іллічу - колишньому викладачеві Волинського коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, 1952 р.н.
Бойку Анатолію Ігоровичу - майстрові прикладного мистецтва, людині з інвалідністю ІІ групи, м.Володимир-Волинський, 1970 р.н.
Ворону Василю Олександровичу - артистові розмовного жанру Волинської обласної філармонії, 1952 р.н.
Гіщинському Євгену Ільковичу - ветеранові галузі культури, заслуженому працівникові культури України, 1931 р.н.
Глух Галині Дмитрівні - ветеранові бібліотечної справи, 1943 р.н.
Грибу Віталію Володимировичу - колишньому викладачеві коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, ветеранові
Великої вітчизняної війни, 1927 р.н.
Денисюк Надії Дмитрівні - колишній артистці Волинського державного українського народного хору, людині з інвалідністю ІІ групи, 1930 р.н.
Зінкевичу Василю Івановичу - Герою України, народному артистові України, 1945 р.н.
Іваницькому Віталію Миколайовичу - заслуженому діячеві мистецтв України, людині з інвалідності ІІ гр., 1957 р.н.
Кажан Галині Володимирівні - заслуженій артистці України, 1948 р.н.
Комарук Зої Василівні - народній артистці України, 1951 р.н.
Комзюк Вірі Михайлівні - ветеранові музейної справи, заслуженому працівникові культури України, 1948 р.н.
Корнелюку Ярославу Євгеновичу - колишньому голові обкому профспілки працівників культури України, заслуженому працівникові культури України, 1949 р.н.
КОТОВИЧУ Івану Івановичу - письменникові, людині з інвалідністю дитинства, (м.Любомль), 1969 р.н.
Лелявській Ларисі Степанівні - ветеранові бібліотечної справи, людині з інвалідністю ІІ групи, 1944 р.н.
Маренич Антоніні Олександрівні - народній артистці України, 1949 р.н.
Мареничу Валерію Петровичу - народному артистові України, 1946 р.н.
Михайловському Леоніду Мілетійовичу - заслуженому діячеві мистецтв України, людині з інвалідністю ІІ групи, 1950 р.н.
Михальській Валентині Михайлівні - самодіяльній художниці, людині з інвалідністю дитинства (Любомльський район), 1962 р.н.,
Москалюк Валентині Василівні - головному режисерові Волинської обласної філармонії, заслуженому працівникові культури України, 1950 р.н.
Онуфрійчуку Миколі Антоновичу - заслуженому працівникові культури України, письменникові, людині з інвалідністю ІІ групи, 1937 р.н.
Приходько Людмилі Іванівні - актрисі Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, народній артистці України, 1945 р.н.
Радовець Стефанії Романівні - колишньому працівникові централізованої бухгалтерії управління культури облвиконкому, пенсіонерці, 1929 р.н.
Стасюк Світлані Іванівні - актрисі вищої категорії Волинського академічного обласного театру ляльок, 1962 р.н.
Стефанишину Мирославу Степановичу - заслуженому діячеві мистецтв України, 1927 р.н.
Струцюку Йосипу Георгійовичу - письменникові, заслуженому діячеві мистецтв України, 1934 р.н.
Тимощук Мирославі Кузьмівні - вишивальниці, заслуженому майстрові народної творчості України, 1939 р.н.
Ткаченку Володимиру Тихоновичу - колишньому викладачеві Волинського коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, 1940 р.н.
Тлумаку Михайлу Григоровичу - викладачеві Ковельської школи мистецтв, заслуженому працівникові культури України, 1933 р.н.
Харитонюк Олені Іванівні - письменниці, людині з інвалідністю,
1979 р.н.,
Хмілевській Ірині Станіславівні - провідному методистові Обласного науково- методичного центру культури, заслуженому діячеві мистецтв України, 1957 р.н.
Шаюку Євгену Пахомовичу - учасникові народного аматорського хору «Злагода», заслуженому працівникові культури України, 1931 р.н.
Шипунову Володимиру Дмитровичу - колишньому працівникові Волинської обласної філармонії, 1930 р.н.
Яворському Костянтину Назаровичу - керівникові музичної частини Волинського академічного обласного театру ляльок, людині з інвалідністю ІІ групи, 1971 р.н.
Якимчуку Олександру Павловичу - акторові Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, народному артистові України, 1955 р.н.
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Відповідне розпорядження підписав голова ОДА Юрій Погуляйко.
Персональні стипендії призначили народним артистам України, народним художникам України, ветеранам і пенсіонерам культури, мистецтва, інформаційної галузі.
Персоналій для отримання стипендій обирала спеціальна комісія за підсумками таємного голосування.
Зокрема, стипендії призначили таким волинянам:
Богданцю Володимиру Іллічу - колишньому викладачеві Волинського коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, 1952 р.н.
Бойку Анатолію Ігоровичу - майстрові прикладного мистецтва, людині з інвалідністю ІІ групи, м.Володимир-Волинський, 1970 р.н.
Ворону Василю Олександровичу - артистові розмовного жанру Волинської обласної філармонії, 1952 р.н.
Гіщинському Євгену Ільковичу - ветеранові галузі культури, заслуженому працівникові культури України, 1931 р.н.
Глух Галині Дмитрівні - ветеранові бібліотечної справи, 1943 р.н.
Грибу Віталію Володимировичу - колишньому викладачеві коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, ветеранові
Великої вітчизняної війни, 1927 р.н.
Денисюк Надії Дмитрівні - колишній артистці Волинського державного українського народного хору, людині з інвалідністю ІІ групи, 1930 р.н.
Зінкевичу Василю Івановичу - Герою України, народному артистові України, 1945 р.н.
Іваницькому Віталію Миколайовичу - заслуженому діячеві мистецтв України, людині з інвалідності ІІ гр., 1957 р.н.
Кажан Галині Володимирівні - заслуженій артистці України, 1948 р.н.
Комарук Зої Василівні - народній артистці України, 1951 р.н.
Комзюк Вірі Михайлівні - ветеранові музейної справи, заслуженому працівникові культури України, 1948 р.н.
Корнелюку Ярославу Євгеновичу - колишньому голові обкому профспілки працівників культури України, заслуженому працівникові культури України, 1949 р.н.
КОТОВИЧУ Івану Івановичу - письменникові, людині з інвалідністю дитинства, (м.Любомль), 1969 р.н.
Лелявській Ларисі Степанівні - ветеранові бібліотечної справи, людині з інвалідністю ІІ групи, 1944 р.н.
Маренич Антоніні Олександрівні - народній артистці України, 1949 р.н.
Мареничу Валерію Петровичу - народному артистові України, 1946 р.н.
Михайловському Леоніду Мілетійовичу - заслуженому діячеві мистецтв України, людині з інвалідністю ІІ групи, 1950 р.н.
Михальській Валентині Михайлівні - самодіяльній художниці, людині з інвалідністю дитинства (Любомльський район), 1962 р.н.,
Москалюк Валентині Василівні - головному режисерові Волинської обласної філармонії, заслуженому працівникові культури України, 1950 р.н.
Онуфрійчуку Миколі Антоновичу - заслуженому працівникові культури України, письменникові, людині з інвалідністю ІІ групи, 1937 р.н.
Приходько Людмилі Іванівні - актрисі Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, народній артистці України, 1945 р.н.
Радовець Стефанії Романівні - колишньому працівникові централізованої бухгалтерії управління культури облвиконкому, пенсіонерці, 1929 р.н.
Стасюк Світлані Іванівні - актрисі вищої категорії Волинського академічного обласного театру ляльок, 1962 р.н.
Стефанишину Мирославу Степановичу - заслуженому діячеві мистецтв України, 1927 р.н.
Струцюку Йосипу Георгійовичу - письменникові, заслуженому діячеві мистецтв України, 1934 р.н.
Тимощук Мирославі Кузьмівні - вишивальниці, заслуженому майстрові народної творчості України, 1939 р.н.
Ткаченку Володимиру Тихоновичу - колишньому викладачеві Волинського коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, 1940 р.н.
Тлумаку Михайлу Григоровичу - викладачеві Ковельської школи мистецтв, заслуженому працівникові культури України, 1933 р.н.
Харитонюк Олені Іванівні - письменниці, людині з інвалідністю,
1979 р.н.,
Хмілевській Ірині Станіславівні - провідному методистові Обласного науково- методичного центру культури, заслуженому діячеві мистецтв України, 1957 р.н.
Шаюку Євгену Пахомовичу - учасникові народного аматорського хору «Злагода», заслуженому працівникові культури України, 1931 р.н.
Шипунову Володимиру Дмитровичу - колишньому працівникові Волинської обласної філармонії, 1930 р.н.
Яворському Костянтину Назаровичу - керівникові музичної частини Волинського академічного обласного театру ляльок, людині з інвалідністю ІІ групи, 1971 р.н.
Якимчуку Олександру Павловичу - акторові Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, народному артистові України, 1955 р.н.
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