Стипендію голови ОДА протягом року отримуватимуть 35 волинян. СПИСОК

Протягом 2020 року 35 волинян отримуватимуть щомісячну стипендію голови Волинської обласної державної адміністрації у розмірі 500 гривень.Відповідне розпорядження підписав голова ОДАПерсональні стипендії призначили народним артистам України, народним художникам України, ветеранам і пенсіонерам культури, мистецтва, інформаційної галузі.Персоналій для отримання стипендій обирала спеціальна комісія за підсумками таємного голосування.Зокрема, стипендії призначили таким волинянам:- колишньому викладачеві Волинського коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, 1952 р.н.- майстрові прикладного мистецтва, людині з інвалідністю ІІ групи, м.Володимир-Волинський, 1970 р.н.- артистові розмовного жанру Волинської обласної філармонії, 1952 р.н.- ветеранові галузі культури, заслуженому працівникові культури України, 1931 р.н.- ветеранові бібліотечної справи, 1943 р.н.- колишньому викладачеві коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, ветерановіВеликої вітчизняної війни, 1927 р.н.- колишній артистці Волинського державного українського народного хору, людині з інвалідністю ІІ групи, 1930 р.н.- Герою України, народному артистові України, 1945 р.н.- заслуженому діячеві мистецтв України, людині з інвалідності ІІ гр., 1957 р.н.- заслуженій артистці України, 1948 р.н.- народній артистці України, 1951 р.н.- ветеранові музейної справи, заслуженому працівникові культури України, 1948 р.н.- колишньому голові обкому профспілки працівників культури України, заслуженому працівникові культури України, 1949 р.н.- письменникові, людині з інвалідністю дитинства, (м.Любомль), 1969 р.н.- ветеранові бібліотечної справи, людині з інвалідністю ІІ групи, 1944 р.н.- народній артистці України, 1949 р.н.- народному артистові України, 1946 р.н.- заслуженому діячеві мистецтв України, людині з інвалідністю ІІ групи, 1950 р.н.- самодіяльній художниці, людині з інвалідністю дитинства (Любомльський район), 1962 р.н.,- головному режисерові Волинської обласної філармонії, заслуженому працівникові культури України, 1950 р.н.- заслуженому працівникові культури України, письменникові, людині з інвалідністю ІІ групи, 1937 р.н.- актрисі Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, народній артистці України, 1945 р.н.- колишньому працівникові централізованої бухгалтерії управління культури облвиконкому, пенсіонерці, 1929 р.н.- актрисі вищої категорії Волинського академічного обласного театру ляльок, 1962 р.н.- заслуженому діячеві мистецтв України, 1927 р.н.- письменникові, заслуженому діячеві мистецтв України, 1934 р.н.- вишивальниці, заслуженому майстрові народної творчості України, 1939 р.н.- колишньому викладачеві Волинського коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, 1940 р.н.- викладачеві Ковельської школи мистецтв, заслуженому працівникові культури України, 1933 р.н.- письменниці, людині з інвалідністю,1979 р.н.,- провідному методистові Обласного науково- методичного центру культури, заслуженому діячеві мистецтв України, 1957 р.н.- учасникові народного аматорського хору «Злагода», заслуженому працівникові культури України, 1931 р.н.- колишньому працівникові Волинської обласної філармонії, 1930 р.н.- керівникові музичної частини Волинського академічного обласного театру ляльок, людині з інвалідністю ІІ групи, 1971 р.н.- акторові Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, народному артистові України, 1955 р.н.