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Муніципали спростовують інформацію, що під час знесення Старого ринку були у балаклавах

Муніципали спростовують інформацію, що під час знесення Старого ринку були у балаклавах
У департаменті муніципальної варти офіційно заявили, що 4 лютого під час демонтажу контейнерів на території Центрального (Старого) ринку Луцька їх працівники не були у так званих «балаклавах».

Про це йдеться на сторінці муніципалів у facebook.

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Вони повідомляють, що всі залучені працівники департаменту були на вказаному заході у:

- форменому одязі;
- з наявними жетонами встановленого зразку;
- шевронами двох типів в залежності від приналежності інспектора до відділу;
- у шапках та бафах (шарф кругового пошиву) у зв’язку з погодними умовами.

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"Інформація ряду ЗМІ, активістів та деяких правоохоронців щодо перебування наших інспекторів без розпізнавальних знаків та у «балаклавах» не відповідає дійсності.

Окрім того, вчора 05 лютого, до департаменту звернулися громадяни (ФОПи з Центрального ринку), котрі надали докази (внутрішню переписку) того, що саме працівники ринку готувались до демонтажу з певним озброєнням, шукали балаклави, які в такий спосіб провокували бійки, нищили техніку та били один одного з метою створення резонансу подій (скрін переписки додаємо)", - йдеться у повідомлені.

Муніципали спростовують інформацію, що під час знесення Старого ринку були у балаклавах
Муніципали спростовують інформацію, що під час знесення Старого ринку були у балаклавах
Муніципали спростовують інформацію, що під час знесення Старого ринку були у балаклавах
Муніципали спростовують інформацію, що під час знесення Старого ринку були у балаклавах

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Теги: Старий ринок, сутички, муніципали, заява
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Коментарі 1
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Та що ви говорите ?
Були саме в балаклавах ні шевронів і обізнавальних знаків фото відео ти х подій повно на ютубі та 300 живих свідків втому числі губернатор та керівник Поліція
Заява настільки абсурдна що а ж смішно
Невже працівники поліції не могли відрізнити муніципала в формі і з житонами від невідомих осіб в балаклавах?і мусили їх доправляти в відділ для встановлення осіб
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