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У Луцьку зловили п'янючого водія, у якого вміст алкоголю перевищував норму в 30 разів. ВІДЕО

У Луцьку зловили п'янючого водія, у якого вміст алкоголю перевищував норму в 30 разів. ВІДЕО
У Луцьку патрульні зупинили нетверезого водія, який позбавлений права керування.

Так, 5 лютого, близько опівночі, під час патрулювання на вулиці Рівненській інспектори зупинили автомобіль ВАЗ 2109 за порушення правил дорожнього руху, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Поліцейські під час спілкування виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому йому запропонували пройти огляд за допомогою драгера. Результат огляду склав більше ніж 6 проміле, що більше у 30 разів допустимої норми.

Також патрульні з’ясували, що водія в листопаді 2018 року позбавили права керування за їзду в нетверезому стані.

Відносно водія патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, за ч. 4 ст. 126 (керування особою, яка позбавлена права керування) КУпАП та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП.

Порушника відсторонили від керування автомобілем.



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Теги: алкоголь, водій, Луцьк
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