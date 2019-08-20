У Луцьку зловили п'янючого водія, у якого вміст алкоголю перевищував норму в 30 разів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:25
У Луцьку патрульні зупинили нетверезого водія, який позбавлений права керування.
Так, 5 лютого, близько опівночі, під час патрулювання на вулиці Рівненській інспектори зупинили автомобіль ВАЗ 2109 за порушення правил дорожнього руху, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Поліцейські під час спілкування виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому йому запропонували пройти огляд за допомогою драгера. Результат огляду склав більше ніж 6 проміле, що більше у 30 разів допустимої норми.
Також патрульні з’ясували, що водія в листопаді 2018 року позбавили права керування за їзду в нетверезому стані.
Відносно водія патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, за ч. 4 ст. 126 (керування особою, яка позбавлена права керування) КУпАП та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП.
Порушника відсторонили від керування автомобілем.
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Так, 5 лютого, близько опівночі, під час патрулювання на вулиці Рівненській інспектори зупинили автомобіль ВАЗ 2109 за порушення правил дорожнього руху, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Поліцейські під час спілкування виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому йому запропонували пройти огляд за допомогою драгера. Результат огляду склав більше ніж 6 проміле, що більше у 30 разів допустимої норми.
Також патрульні з’ясували, що водія в листопаді 2018 року позбавили права керування за їзду в нетверезому стані.
Відносно водія патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, за ч. 4 ст. 126 (керування особою, яка позбавлена права керування) КУпАП та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП.
Порушника відсторонили від керування автомобілем.
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