Проти продажу землі: перед Устилугом мітингувальники перекрили дорогу. ФОТО





Про це повідомляє



Люди протестують проти прийняття закону, який вводить ринок землі.



Машини пропускають через кожних двадцять хвилин.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6-го січня в 11:00 перекрили дорогу перед Устилугом учасники мирної акції протесту проти продажу землі.Про це повідомляє "Буг". Люди протестують проти прийняття закону, який вводить ринок землі.Машини пропускають через кожних двадцять хвилин.Деталі - згодом.

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