Проти продажу землі: перед Устилугом мітингувальники перекрили дорогу. ФОТО
Сьогодні, 11:44
6-го січня в 11:00 перекрили дорогу перед Устилугом учасники мирної акції протесту проти продажу землі.
Про це повідомляє "Буг".
Люди протестують проти прийняття закону, який вводить ринок землі.
Машини пропускають через кожних двадцять хвилин.
Деталі - згодом.
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Про це повідомляє "Буг".
Люди протестують проти прийняття закону, який вводить ринок землі.
Машини пропускають через кожних двадцять хвилин.
Деталі - згодом.
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