вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Проти продажу землі: перед Устилугом мітингувальники перекрили дорогу. ФОТО

Проти продажу землі: перед Устилугом мітингувальники перекрили дорогу. ФОТО
6-го січня в 11:00 перекрили дорогу перед Устилугом учасники мирної акції протесту проти продажу землі.

Про це повідомляє "Буг".

Люди протестують проти прийняття закону, який вводить ринок землі.

Машини пропускають через кожних двадцять хвилин.

Деталі - згодом.

Проти продажу землі: перед Устилугом мітингувальники перекрили дорогу. ФОТО
Проти продажу землі: перед Устилугом мітингувальники перекрили дорогу. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Устилуг, протест, ринок землі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Весна – заморозки, зима – бабине літо: прогноз погоди на 2020 рік від народного синоптика з Волині
Сьогодні, 12:05
До Дня закоханих у «ПортCity» відбудеться hand made ярмарок*
Сьогодні, 11:47
Проти продажу землі: перед Устилугом мітингувальники перекрили дорогу. ФОТО
Сьогодні, 11:44
У Луцьку зловили п'янючого водія, у якого вміст алкоголю перевищував норму в 30 разів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:25
Муніципали спростовують інформацію, що під час знесення Старого ринку були у балаклавах
Сьогодні, 11:09
Схожі новини
Волинські фермери перекрили трасу до «Ягодина». ФОТО Волинські фермери перекрили трасу до «Ягодина». ФОТО
14 січень, 12:08
Протести «євробляхарів»: повідомили про ситуацію на волинських пунктах пропуску Протести «євробляхарів»: повідомили про ситуацію на волинських пунктах пропуску
26 листопад, 2018, 11:37
В пункті пропуску «Устилуг» під ковриками та за сидіннями буса знайшли незаконний одяг. ФОТО В пункті пропуску «Устилуг» під ковриками та за сидіннями буса знайшли незаконний одяг. ФОТО
03 лютий, 19:09
Поблизу пункту пропуску «Устилуг-Зосин» ліквідували стихійний смітник Поблизу пункту пропуску «Устилуг-Зосин» ліквідували стихійний смітник
01 лютий, 22:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зареєстрували петицію за знесення незаконних контейнерів на Старому ринку
Сьогодні, 09:33
 1
Недопад заявив про погрози від базарників
Сьогодні, 13:01
 0
Волинянин, який помер 10 років тому, отримав платіжку за газ
Сьогодні, 13:00
 0
У Луцьку маршрутка №10 їздитиме до Нового ринку
Сьогодні, 12:57
 0
Де на Волині працююють пункти відстою автомобілів. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 12:39
 0
Медіа
відео
1/8