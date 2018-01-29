До Дня закоханих у «ПортCity» відбудеться hand made ярмарок*
Сьогодні, 11:47
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» 14 та 15 лютого відбудеться ярмарок виробів ручної роботи. У продажі – усе символічне до свята закоханих.
«Гарна нагода придбати своїй другій половинці оригінальний та ексклюзивний подарунок. Майстри hand made презентуватимуть свої вироби, наділені особливою енергетикою люботі та позитиву», - розповіли у ТРЦ.
Ярмарок працюватиме з 10-ої ранку на першому поверсі «Порт City». А 15-го лютого, окрім ярмарку, на відвідувачів чекатимуть майстер-класи та подарунки. Початок майстер-класів о 13.00.
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«Гарна нагода придбати своїй другій половинці оригінальний та ексклюзивний подарунок. Майстри hand made презентуватимуть свої вироби, наділені особливою енергетикою люботі та позитиву», - розповіли у ТРЦ.
Ярмарок працюватиме з 10-ої ранку на першому поверсі «Порт City». А 15-го лютого, окрім ярмарку, на відвідувачів чекатимуть майстер-класи та подарунки. Початок майстер-класів о 13.00.
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