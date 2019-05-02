У кінотеатрі «PremierCity» – прем’єрні фільми*
Сьогодні, 16:36
Із 6 лютого в кінотеатрі "PremierCity" оновили розклад сеансів.
Увесь наступний тиждень в кінотеатрі PremierCity показуватимуть прем’єри: драматичну комедію «Особливі», пригодницький бойовик «Хижі пташки», мультфільми «Вікінг Вік» та «Троль: Історія з хвостом».
ПРЕМ`ЄРА: Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн). Купуй квиток тут
ПРЕМ`ЄРА: Троль: Історія з хвостом 3D (0+). Купуй квиток тут.
ПРЕМ`ЄРА: Особливі (16+). Купуй квиток тут.
ПРЕМ`ЄРА: Вікінг Вік (0+). Купуй квиток тут.
• Джентельмени (16+). Купуй квиток тут.
• Погані хлопці назавжди (16+). Купуй квиток тут.
• Playmobil: Фільм (0+). Купуй квиток тут.
• 1917 (12+) . Купуй квиток тут.
• Маленькі жінки (0+) Купуй квиток тут .
• Наші котики (12+) Купуй квиток тут .
Також ви можете придбати квитки у касі кінотеатру або на сайті: https://premiercity.com.ua/
ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.
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Увесь наступний тиждень в кінотеатрі PremierCity показуватимуть прем’єри: драматичну комедію «Особливі», пригодницький бойовик «Хижі пташки», мультфільми «Вікінг Вік» та «Троль: Історія з хвостом».
ПРЕМ`ЄРА: Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн). Купуй квиток тут
ПРЕМ`ЄРА: Троль: Історія з хвостом 3D (0+). Купуй квиток тут.
ПРЕМ`ЄРА: Особливі (16+). Купуй квиток тут.
ПРЕМ`ЄРА: Вікінг Вік (0+). Купуй квиток тут.
• Джентельмени (16+). Купуй квиток тут.
• Погані хлопці назавжди (16+). Купуй квиток тут.
• Playmobil: Фільм (0+). Купуй квиток тут.
• 1917 (12+) . Купуй квиток тут.
• Маленькі жінки (0+) Купуй квиток тут .
• Наші котики (12+) Купуй квиток тут .
Також ви можете придбати квитки у касі кінотеатру або на сайті: https://premiercity.com.ua/
ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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