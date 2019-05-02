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У кінотеатрі «PremierCity» – прем’єрні фільми*

У кінотеатрі «PremierCity» – прем’єрні фільми*
Із 6 лютого в кінотеатрі "PremierCity" оновили розклад сеансів.

Увесь наступний тиждень в кінотеатрі PremierCity показуватимуть прем’єри: драматичну комедію «Особливі», пригодницький бойовик «Хижі пташки», мультфільми «Вікінг Вік» та «Троль: Історія з хвостом».

ПРЕМ`ЄРА: Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн). Купуй квиток тут

ПРЕМ`ЄРА: Троль: Історія з хвостом 3D (0+). Купуй квиток тут.

ПРЕМ`ЄРА: Особливі (16+). Купуй квиток тут.

ПРЕМ`ЄРА: Вікінг Вік (0+). Купуй квиток тут.

• Джентельмени (16+). Купуй квиток тут.

• Погані хлопці назавжди (16+). Купуй квиток тут.

• Playmobil: Фільм (0+). Купуй квиток тут.

• 1917 (12+) . Купуй квиток тут.

• Маленькі жінки (0+) Купуй квиток тут .

• Наші котики (12+) Купуй квиток тут .

Також ви можете придбати квитки у касі кінотеатру або на сайті: https://premiercity.com.ua/

ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.

У кінотеатрі «PremierCity» – прем’єрні фільми*

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Теги: PremierCity, фільми
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