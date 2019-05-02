У кінотеатрі «PremierCity» – прем’єрні фільми*





Увесь наступний тиждень в кінотеатрі PremierCity показуватимуть прем’єри: драматичну комедію «Особливі», пригодницький бойовик «Хижі пташки», мультфільми «Вікінг Вік» та «Троль: Історія з хвостом».



ПРЕМ`ЄРА: Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн). Купуй квиток



ПРЕМ`ЄРА: Троль: Історія з хвостом 3D (0+). Купуй квиток



ПРЕМ`ЄРА: Особливі (16+). Купуй квиток



ПРЕМ`ЄРА: Вікінг Вік (0+). Купуй квиток



• Джентельмени (16+). Купуй квиток



• Погані хлопці назавжди (16+). Купуй квиток



• Playmobil: Фільм (0+). Купуй квиток



• 1917 (12+) . Купуй квиток



• Маленькі жінки (0+) Купуй квиток



• Наші котики (12+) Купуй квиток



Також ви можете придбати квитки у касі кінотеатру або на сайті:



ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 6 лютого в кінотеатрі "PremierCity" оновили розклад сеансів.Увесь наступний тиждень в кінотеатрі PremierCity показуватимуть прем’єри: драматичну комедію «Особливі», пригодницький бойовик «Хижі пташки», мультфільми «Вікінг Вік» та «Троль: Історія з хвостом».ПРЕМ`ЄРА: Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн). Купуй квиток тут ПРЕМ`ЄРА: Троль: Історія з хвостом 3D (0+). Купуй квиток тут ПРЕМ`ЄРА: Особливі (16+). Купуй квиток тут ПРЕМ`ЄРА: Вікінг Вік (0+). Купуй квиток тут • Джентельмени (16+). Купуй квиток тут • Погані хлопці назавжди (16+). Купуй квиток тут • Playmobil: Фільм (0+). Купуй квиток тут • 1917 (12+) . Купуй квиток тут • Маленькі жінки (0+) Купуй квиток тут • Наші котики (12+) Купуй квиток тут Також ви можете придбати квитки у касі кінотеатру або на сайті: https://premiercity.com.ua/ ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.

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