Весна – заморозки, зима – бабине літо: прогноз погоди на 2020 рік від народного синоптика з Волині

Володимир Деркач із міста Каменя-Каширського, послуговуючись перевіреною практикою і методикою, поділився прогнозом погоди на 2020 рік.



Чоловік зауважує, що зробив прогноз на основі спостережень за погодою у період із 25 грудня по 7 січня, - інформує



Народний прогноз погоди на кожну пору року:



Весна прийде без запізнення. Посеред квітня вночі можливі заморозки. А травень порадує мало не літнім теплом.



Літо припасе і інтенсивні дощі із шквалами і градом, і приємне лагідне тепло, що чергуватиметься із бажаною прохолодою.



Осінь покропить дощами, двічі зігріє “бабиним літом”.



Зима наступить із незначним похолоданням, але потішить і нетиповим для цього періоду теплом — “зимовим бабиним літом”.



БЕРЕЗЕНЬ



Початок весни буде класичним: невеликі опади, які інколи переростатимуть у сильні, десь із середини декади і до кінця, досить вітряно. Температура цього відрізка неоднозначна — вночі “-”, а вдень здебільшого “+”. Але разом з тим досить високою є ймовірність і денних морозів.



Друга декада пройде за кращих умов, опадів передбачається небагато. На початку спостерігатимуться температурні гойдалки, а далі суттєво потепліє і до кінця буде комфортно.



Останній десятиденний відрізок березня теж суттєво не розчарує. Попри незначне зниження температури весна вже не відступить. Опадів очікується небагато.



КВІТЕНЬ



Початок першої декади квітня буде трохи прохолодним, можливі невеликі опади. Із середини цього відрізка температурні показники почнуть зростати.



Друга десятиденка продовжить тенденцію потепління (із невеликими перервами на 1-2 дні, вночі можливі навіть заморозки). Перед Великоднем потепліє, але буде вітряно. Опади протягом цього періоду будуть дуже незначні.



Лише третя декада принесе більше опадів, але потепління ще доведеться почекати.



ТРАВЕНЬ



Травень із самого початку почне виправляти помилки свого минулорічного попередника, коли він був досить прохолодним. Отже, розпочнеться місяць із невеликих опадів (1-2 дні). Але це не позначиться на температурі повітря, яка наростатиме і сягне свого піку десь на екваторі цього відрізка. На термометрі спостерігатимо мало не літні температурні показники. Таке тепло протримається і захопить початок другої декади. А ось далі дощі трохи “вгамують” температуру, яка вже у помірних величинах зберігатиметься до кінця другої декади.



Останній відрізок травня порадує справжнім теплом, а далі нагадають про себе короткочасні (1-2 дні) дощі. Потім опади візьмуть невелику перерву. Але вже під завісу місяця задощить серйозніше і знизиться температура.



ЧЕРВЕНЬ



Початок літа буде досить погожим, у деякі дні — навіть спекотно. Але із середини першої декади температура трохи знизиться, можливі невеликі короткочасні дощі.



Друга десятиденка пройде під знаком опадів різної інтенсивності. На початку — зниження температури, а далі спостерігатиметься посилення опадів із шквалами, градом. На кінець декади опади зменшаться, температура трохи підвищиться.



Останній десятиденний відрізок почне виправляти ситуацію. На початку добряче потепліє, буде практично без опадів (лише інколи — короткочасний дощ). Далі буде тепло, але не спекотно.



ЛИПЕНЬ



Перша декада липня потішить справжнім літнім теплом, інколи траплятимуться навіть спекотні дні, майже без опадів.



У другій десятиденці лише початок (1-2 дні) і кінець (1-2 дні) можливі з опадами, але не затяжними і не сильними. Загалом уся друга декада буде по-літньому теплою.



Опади і незначне зниження температури захоплять і початок третьої декади (1-2 дні). Але врешті-решт погода стабілізується і далі триватиме справжнє літо.



СЕРПЕНЬ



Перша декада почнеться помірним теплом, є невелика ймовірність короткочасних дощів. Десь із середини цього відрізка температура лише зростатиме.



Захопить це тепло і початок другої декади. І лише приблизно у середині місяця можливі невеликі короткочасні (1-2 дні) дощі, проте вони не вплинуть на високу температуру, яка й далі продовжить зростати.



Остання декада теж добряче зігріє, лише десь із середини цього відрізка температура почне потроху опускатись, ночі ставатимуть холоднішими. І все це відбуватиметься в умовах дуже малої кількості опадів. Ось так закінчиться календарне літо. Але тільки календарне…



ВЕРЕСЕНЬ



Перший місяць осені перейме від кінця серпня помірне тепло вдень і прохолодні ночі. Але вже із середини декади чи навіть трохи раніше на диво добряче потепліє.



Це тепло захопить майже усю другу декаду і лише під її кінець температура знизиться. Зрідка можливі короткочасні дощі.



Остання десятиденка також подарує гарну погоду, її можна вважати “бабиним літом”. Помірне тепло вдень, прохолодні ночі, але без заморозків, і брак дощу — ось таким буде кінець першого місяця осені.



ЖОВТЕНЬ



У перші дні збережеться досить тепла погода, але вже із середини цієї декади вона зіпсується. Задищить, температура знизиться. Проте це триватиме упродовж короткого часу. Бо уже за кілька діб знову потепліє. Зачепить це потепління початок і другої десятиденки. Ця декада буде холодніша, з дощами, але не дуже сильними. А під кінець декади знову погріємось кілька днів.



В останні десять днів місяця буде прохолодно, вночі можливі заморозки або просто сильне зниження температури. Опади вірогідні у другій половині цієї декади.



ЛИСТОПАД



Останній місяць осені на початку трохи покропить дощем, а десь із середини першої декади прийде “бабине літо” (чи просто потепліє).



Це тепло захопить і перші дні другої декади. Далі десь із середини місяця погода зіпсується, прийдуть середньої інтенсивності дощі з переходом у сніг, на 2-3 дні знизиться температура. Потім знову потепліє. Цей період займе і початок третьої декади. Температура знизиться, хоча не критично. Спостерігатиметься мінусова температура вночі і зрідка вдень.



ГРУДЕНЬ



Незначне похолодання наприкінці листопада захопить і перші дні зими. Після цього температура підвищиться, зрідка — невеликі опади. Під кінець першої, на початку другої декади спостерігатиметься незначне зниження температури. Посеред місяця потепліє, вдень і вночі зберігатиметься “+”. Лише приблизно на свято Миколи вночі можливе зниження температури.



Остання декада теж буде теплою із нетиповою як для зими погодою. Я навіть придумав для такого явища новий термін — “зимове бабине літо”. Лише насамкінець року можуть з’явитися незначні заморозки і сніжок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народний синоптикіз міста Каменя-Каширського, послуговуючись перевіреною практикою і методикою, поділився прогнозом погоди на 2020 рік.Чоловік зауважує, що зробив прогноз на основі спостережень за погодою у період із 25 грудня по 7 січня, - інформує "Полісся". Народний прогноз погоди на кожну пору року:прийде без запізнення. Посеред квітня вночі можливі заморозки. А травень порадує мало не літнім теплом.припасе і інтенсивні дощі із шквалами і градом, і приємне лагідне тепло, що чергуватиметься із бажаною прохолодою.покропить дощами, двічі зігріє “бабиним літом”.наступить із незначним похолоданням, але потішить і нетиповим для цього періоду теплом — “зимовим бабиним літом”.Початок весни буде класичним: невеликі опади, які інколи переростатимуть у сильні, десь із середини декади і до кінця, досить вітряно. Температура цього відрізка неоднозначна — вночі “-”, а вдень здебільшого “+”. Але разом з тим досить високою є ймовірність і денних морозів.Друга декада пройде за кращих умов, опадів передбачається небагато. На початку спостерігатимуться температурні гойдалки, а далі суттєво потепліє і до кінця буде комфортно.Останній десятиденний відрізок березня теж суттєво не розчарує. Попри незначне зниження температури весна вже не відступить. Опадів очікується небагато.Початок першої декади квітня буде трохи прохолодним, можливі невеликі опади. Із середини цього відрізка температурні показники почнуть зростати.Друга десятиденка продовжить тенденцію потепління (із невеликими перервами на 1-2 дні, вночі можливі навіть заморозки). Перед Великоднем потепліє, але буде вітряно. Опади протягом цього періоду будуть дуже незначні.Лише третя декада принесе більше опадів, але потепління ще доведеться почекати.Травень із самого початку почне виправляти помилки свого минулорічного попередника, коли він був досить прохолодним. Отже, розпочнеться місяць із невеликих опадів (1-2 дні). Але це не позначиться на температурі повітря, яка наростатиме і сягне свого піку десь на екваторі цього відрізка. На термометрі спостерігатимо мало не літні температурні показники. Таке тепло протримається і захопить початок другої декади. А ось далі дощі трохи “вгамують” температуру, яка вже у помірних величинах зберігатиметься до кінця другої декади.Останній відрізок травня порадує справжнім теплом, а далі нагадають про себе короткочасні (1-2 дні) дощі. Потім опади візьмуть невелику перерву. Але вже під завісу місяця задощить серйозніше і знизиться температура.Початок літа буде досить погожим, у деякі дні — навіть спекотно. Але із середини першої декади температура трохи знизиться, можливі невеликі короткочасні дощі.Друга десятиденка пройде під знаком опадів різної інтенсивності. На початку — зниження температури, а далі спостерігатиметься посилення опадів із шквалами, градом. На кінець декади опади зменшаться, температура трохи підвищиться.Останній десятиденний відрізок почне виправляти ситуацію. На початку добряче потепліє, буде практично без опадів (лише інколи — короткочасний дощ). Далі буде тепло, але не спекотно.Перша декада липня потішить справжнім літнім теплом, інколи траплятимуться навіть спекотні дні, майже без опадів.У другій десятиденці лише початок (1-2 дні) і кінець (1-2 дні) можливі з опадами, але не затяжними і не сильними. Загалом уся друга декада буде по-літньому теплою.Опади і незначне зниження температури захоплять і початок третьої декади (1-2 дні). Але врешті-решт погода стабілізується і далі триватиме справжнє літо.Перша декада почнеться помірним теплом, є невелика ймовірність короткочасних дощів. Десь із середини цього відрізка температура лише зростатиме.Захопить це тепло і початок другої декади. І лише приблизно у середині місяця можливі невеликі короткочасні (1-2 дні) дощі, проте вони не вплинуть на високу температуру, яка й далі продовжить зростати.Остання декада теж добряче зігріє, лише десь із середини цього відрізка температура почне потроху опускатись, ночі ставатимуть холоднішими. І все це відбуватиметься в умовах дуже малої кількості опадів. Ось так закінчиться календарне літо. Але тільки календарне…Перший місяць осені перейме від кінця серпня помірне тепло вдень і прохолодні ночі. Але вже із середини декади чи навіть трохи раніше на диво добряче потепліє.Це тепло захопить майже усю другу декаду і лише під її кінець температура знизиться. Зрідка можливі короткочасні дощі.Остання десятиденка також подарує гарну погоду, її можна вважати “бабиним літом”. Помірне тепло вдень, прохолодні ночі, але без заморозків, і брак дощу — ось таким буде кінець першого місяця осені.У перші дні збережеться досить тепла погода, але вже із середини цієї декади вона зіпсується. Задищить, температура знизиться. Проте це триватиме упродовж короткого часу. Бо уже за кілька діб знову потепліє. Зачепить це потепління початок і другої десятиденки. Ця декада буде холодніша, з дощами, але не дуже сильними. А під кінець декади знову погріємось кілька днів.В останні десять днів місяця буде прохолодно, вночі можливі заморозки або просто сильне зниження температури. Опади вірогідні у другій половині цієї декади.Останній місяць осені на початку трохи покропить дощем, а десь із середини першої декади прийде “бабине літо” (чи просто потепліє).Це тепло захопить і перші дні другої декади. Далі десь із середини місяця погода зіпсується, прийдуть середньої інтенсивності дощі з переходом у сніг, на 2-3 дні знизиться температура. Потім знову потепліє. Цей період займе і початок третьої декади. Температура знизиться, хоча не критично. Спостерігатиметься мінусова температура вночі і зрідка вдень.Незначне похолодання наприкінці листопада захопить і перші дні зими. Після цього температура підвищиться, зрідка — невеликі опади. Під кінець першої, на початку другої декади спостерігатиметься незначне зниження температури. Посеред місяця потепліє, вдень і вночі зберігатиметься “+”. Лише приблизно на свято Миколи вночі можливе зниження температури.Остання декада теж буде теплою із нетиповою як для зими погодою. Я навіть придумав для такого явища новий термін — “зимове бабине літо”. Лише насамкінець року можуть з’явитися незначні заморозки і сніжок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію