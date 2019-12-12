Держава в смартфоні: в Україні запустили додаток «Дія»





Презентація відбулась сьогодні, 6 лютого, в Києві, - пише



"Сьогодні ми презентуємо мобільний додаток "Дія". Відтепер він доступний у Apple store та Google Play", - сказав Зеленський.



За словами президента, відтепер 9 мільйонів українців зможуть користуватись посвідченням водія і свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу у своїх смартфонах.



"Інші країни йдуть до цього роками. Ми змогли за півроку. І, наскільки мені відомо, Україна стала третьою країною Європи, яка має щось подібне", - зауважив Зеленський.



Він наголосив, що на створення додатку не витрачено жодної гривні з державного бюджету.



Міністерство цифрової трансформації раніше заявило, що має намір запустити портал цифрової держави "Дія" ("Держава в смартфоні"), який поєднає в електронному форматі всі послуги, які держава надає громадянам і бізнесу. У міністерстві заявили, що впродовж 5 років переведуть надання всіх послуг у цифровий формат, а за три роки Україна увійде до ТОП-3 країн у сфері відкритих даних у світі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський заявив про запуск мобільного додатку "Дія".Презентація відбулась сьогодні, 6 лютого, в Києві, - пише УНІАН "Сьогодні ми презентуємо мобільний додаток "Дія". Відтепер він доступний у Apple store та Google Play", - сказав Зеленський.За словами президента, відтепер 9 мільйонів українців зможуть користуватись посвідченням водія і свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу у своїх смартфонах."Інші країни йдуть до цього роками. Ми змогли за півроку. І, наскільки мені відомо, Україна стала третьою країною Європи, яка має щось подібне", - зауважив Зеленський.Він наголосив, що на створення додатку не витрачено жодної гривні з державного бюджету.Міністерство цифрової трансформації раніше заявило, що має намір запустити портал цифрової держави "Дія" ("Держава в смартфоні"), який поєднає в електронному форматі всі послуги, які держава надає громадянам і бізнесу. У міністерстві заявили, що впродовж 5 років переведуть надання всіх послуг у цифровий формат, а за три роки Україна увійде до ТОП-3 країн у сфері відкритих даних у світі.

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