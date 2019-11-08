На річці Прип’ять затримали браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям
Сьогодні, 12:25
Поблизу села Лютка Старовижівського раойну зловили браконьєра, який на річці Прип'ять ловив рибу забороненим знаряддям - острогою.
Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль.
Інцидент трапився 4 лютого близько 19 години.
Завдяки оперативним діям рибпатрульних порушник не завдав шкоди. На особу оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП, знаряддя лову вилучили.
Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль.
Інцидент трапився 4 лютого близько 19 години.
Завдяки оперативним діям рибпатрульних порушник не завдав шкоди. На особу оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП, знаряддя лову вилучили.
Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині працююють пункти відстою автомобілів. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 12:39
На Волині призначать очільників у деякі навчальні заклади
Сьогодні, 12:29
На річці Прип’ять затримали браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям
Сьогодні, 12:25
Держава в смартфоні: в Україні запустили додаток «Дія»
Сьогодні, 12:10
Весна – заморозки, зима – бабине літо: прогноз погоди на 2020 рік від народного синоптика з Волині
Сьогодні, 12:05
Медіа