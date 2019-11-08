На річці Прип’ять затримали браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям





Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль.



Інцидент трапився 4 лютого близько 19 години.



Завдяки оперативним діям рибпатрульних порушник не завдав шкоди. На особу оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП, знаряддя лову вилучили.



Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Лютка Старовижівського раойну зловили браконьєра, який на річці Прип'ять ловив рибу забороненим знаряддям - острогою.Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль.Інцидент трапився 4 лютого близько 19 години.Завдяки оперативним діям рибпатрульних порушник не завдав шкоди. На особу оформили адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП, знаряддя лову вилучили.Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

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