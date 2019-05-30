На Волині призначать очільників у деякі навчальні заклади





Про це йшлося 6 лютого під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, - пишуть



На розгляд членів комісії винесли низку кадрових проєктів рішень.



Як розповіла заступниця керуючого справами, керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності Мирослава Якимчук, було проведено низку конкурсів на заміщення вакантних посад очільників закладів освіти. У результаті конкурсів було обрано переможців.



Так, рекомендовано Інну Хільковець призначити директоркою Нововолинського наукового ліцею-інтернат, Валентину Остапчук – директоркою Волинського обласного еколого-натуралістичного центру, Ігоря Стельмащука – директором Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки облдержадміністрації, Андрія Авраменка – директором Волинської обласної школи вищої освіти спортивної майстерності.



З ними рекомендовано укласти контракти терміном від двох до п’яти років.



Окрім того, Мирослава Якимчук зазначила, що закінчується термін дії контакту директорки Нововолинської спеціальної школи Волинської обласної ради Тетяни Кантор.



«Запропоновано припинити дію контракту, оголосити конкурс на заміщення вакантної посади, а Тетяну Кантор призначити виконувачкою обов’язків», – сказала Мирослава Якимчук.



Вона теж повідомила, що повторно буде оголошено конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунальної установи «Відділ соціального розвитку закладів освіти та установ освіти і науки», оскільки переможниця попереднього конкурсу Людмила Куліш знайшла іншу роботу й відмовилася обіймати вказану посаду.



Депутати підтримали проєкти рішень. Далі їх розглянуть на сесії облради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невдовзі в декількох навчальних закладах у Волинській області призначать директорів. Кадрові рішення ґрунтуватимуться на результатах конкурсних комісій.Про це йшлося 6 лютого під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, - пишуть Волинські новини На розгляд членів комісії винесли низку кадрових проєктів рішень.Як розповіла заступниця керуючого справами, керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності, було проведено низку конкурсів на заміщення вакантних посад очільників закладів освіти. У результаті конкурсів було обрано переможців.Так, рекомендованопризначити директоркою Нововолинського наукового ліцею-інтернат,– директоркою Волинського обласного еколого-натуралістичного центру,– директором Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки облдержадміністрації,– директором Волинської обласної школи вищої освіти спортивної майстерності.З ними рекомендовано укласти контракти терміном від двох до п’яти років.Окрім того, Мирослава Якимчук зазначила, що закінчується термін дії контакту директорки Нововолинської спеціальної школи Волинської обласної ради Тетяни Кантор.«Запропоновано припинити дію контракту, оголосити конкурс на заміщення вакантної посади, а Тетяну Кантор призначити виконувачкою обов’язків», – сказала Мирослава Якимчук.Вона теж повідомила, що повторно буде оголошено конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунальної установи «Відділ соціального розвитку закладів освіти та установ освіти і науки», оскільки переможниця попереднього конкурсу Людмила Куліш знайшла іншу роботу й відмовилася обіймати вказану посаду.Депутати підтримали проєкти рішень. Далі їх розглянуть на сесії облради.

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