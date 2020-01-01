Де на Волині працююють пункти відстою автомобілів. ПЕРЕЛІК АДРЕС





Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.



На автодорозі М-07 (Київ-Ковель-Ягодин):



504 км + 180 м праворуч (Автопорт Ягодин поблизу с. Старовойтове)

444 км + 900 м праворуч (поблизу м. Ковеля)

444 км + 250 м праворуч (в м. Ковель)

382 км + 000 м ліворуч (поблизу с. Оконськ)



На автодорозі М-19 (Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече):



1 км + 400 м ліворуч (поблизу с. Доманове)

22 км + 450 м ліворуч (поблизу смт. Ратно)

23 км + 850 м ліворуч (поблизу смт. Ратно)

92 км + 036 м ліворуч (поблизу с. Воля Любитівська)

133 км + 850 м праворуч (між селами Копачівка та Брище)

149 км + 800 м ліворуч (поблизу с. Озерце)

158 км + 300 м ліворуч (м.Луцьк)

167 км + 220 м праворуч (поблизу с. Лище)



На автодорозі Н-17 (Львів-Радехів-Луцьк):



69 км + 700 м ліворуч (межа Львівської та Волинської областей)

90 км + 600 м ліворуч (між селами Скобелка та Терешківці)



На автодорозі Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне):



19 км + 300 м ліворуч (м. Володимир-Волинський)

33 км + 800 м ліворуч (с. Березовичі)

40 км + 550 м ліворуч (поблизу с. Війниця)

60 км + 900 м ліворуч (поблизу с. Смолигів)

82 км + 100 м ліворуч (с. Забороль)

98 км + 000 м ліворуч (с. Струмівка)

127 км + 868 м ліворуч (поблизу с. Кадище)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з погіршенням погодних умов на дорогах Волині, водіям нагадують про можливість лишити авто на місцях відстою.Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.504 км + 180 м праворуч (Автопорт Ягодин поблизу с. Старовойтове)444 км + 900 м праворуч (поблизу м. Ковеля)444 км + 250 м праворуч (в м. Ковель)382 км + 000 м ліворуч (поблизу с. Оконськ)1 км + 400 м ліворуч (поблизу с. Доманове)22 км + 450 м ліворуч (поблизу смт. Ратно)23 км + 850 м ліворуч (поблизу смт. Ратно)92 км + 036 м ліворуч (поблизу с. Воля Любитівська)133 км + 850 м праворуч (між селами Копачівка та Брище)149 км + 800 м ліворуч (поблизу с. Озерце)158 км + 300 м ліворуч (м.Луцьк)167 км + 220 м праворуч (поблизу с. Лище)69 км + 700 м ліворуч (межа Львівської та Волинської областей)90 км + 600 м ліворуч (між селами Скобелка та Терешківці)19 км + 300 м ліворуч (м. Володимир-Волинський)33 км + 800 м ліворуч (с. Березовичі)40 км + 550 м ліворуч (поблизу с. Війниця)60 км + 900 м ліворуч (поблизу с. Смолигів)82 км + 100 м ліворуч (с. Забороль)98 км + 000 м ліворуч (с. Струмівка)127 км + 868 м ліворуч (поблизу с. Кадище)

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