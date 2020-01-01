Де на Волині працююють пункти відстою автомобілів. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 12:39
У зв’язку з погіршенням погодних умов на дорогах Волині, водіям нагадують про можливість лишити авто на місцях відстою.
Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
На автодорозі М-07 (Київ-Ковель-Ягодин):
504 км + 180 м праворуч (Автопорт Ягодин поблизу с. Старовойтове)
444 км + 900 м праворуч (поблизу м. Ковеля)
444 км + 250 м праворуч (в м. Ковель)
382 км + 000 м ліворуч (поблизу с. Оконськ)
На автодорозі М-19 (Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече):
1 км + 400 м ліворуч (поблизу с. Доманове)
22 км + 450 м ліворуч (поблизу смт. Ратно)
23 км + 850 м ліворуч (поблизу смт. Ратно)
92 км + 036 м ліворуч (поблизу с. Воля Любитівська)
133 км + 850 м праворуч (між селами Копачівка та Брище)
149 км + 800 м ліворуч (поблизу с. Озерце)
158 км + 300 м ліворуч (м.Луцьк)
167 км + 220 м праворуч (поблизу с. Лище)
На автодорозі Н-17 (Львів-Радехів-Луцьк):
69 км + 700 м ліворуч (межа Львівської та Волинської областей)
90 км + 600 м ліворуч (між селами Скобелка та Терешківці)
На автодорозі Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне):
19 км + 300 м ліворуч (м. Володимир-Волинський)
33 км + 800 м ліворуч (с. Березовичі)
40 км + 550 м ліворуч (поблизу с. Війниця)
60 км + 900 м ліворуч (поблизу с. Смолигів)
82 км + 100 м ліворуч (с. Забороль)
98 км + 000 м ліворуч (с. Струмівка)
127 км + 868 м ліворуч (поблизу с. Кадище)
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Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
На автодорозі М-07 (Київ-Ковель-Ягодин):
504 км + 180 м праворуч (Автопорт Ягодин поблизу с. Старовойтове)
444 км + 900 м праворуч (поблизу м. Ковеля)
444 км + 250 м праворуч (в м. Ковель)
382 км + 000 м ліворуч (поблизу с. Оконськ)
На автодорозі М-19 (Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече):
1 км + 400 м ліворуч (поблизу с. Доманове)
22 км + 450 м ліворуч (поблизу смт. Ратно)
23 км + 850 м ліворуч (поблизу смт. Ратно)
92 км + 036 м ліворуч (поблизу с. Воля Любитівська)
133 км + 850 м праворуч (між селами Копачівка та Брище)
149 км + 800 м ліворуч (поблизу с. Озерце)
158 км + 300 м ліворуч (м.Луцьк)
167 км + 220 м праворуч (поблизу с. Лище)
На автодорозі Н-17 (Львів-Радехів-Луцьк):
69 км + 700 м ліворуч (межа Львівської та Волинської областей)
90 км + 600 м ліворуч (між селами Скобелка та Терешківці)
На автодорозі Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне):
19 км + 300 м ліворуч (м. Володимир-Волинський)
33 км + 800 м ліворуч (с. Березовичі)
40 км + 550 м ліворуч (поблизу с. Війниця)
60 км + 900 м ліворуч (поблизу с. Смолигів)
82 км + 100 м ліворуч (с. Забороль)
98 км + 000 м ліворуч (с. Струмівка)
127 км + 868 м ліворуч (поблизу с. Кадище)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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