Волинянин, який помер 10 років тому, отримав платіжку за газ

Володимир Мись отримав платіжку за користування газу.



Про це повідомив родич померлого — Сергій Хаймик, пише



Останній рахунок надіслали минулого місяця. Тепер із покійника вимагають майже 150 гривень за нібито надані цьогоріч в січні послуги з доставки газу.



Чоловік загинув у 2011 році під час пожежі у власному будинку.



Як зазначив близький родич загиблого Сергій, що після пожежі всі комунікації у будинку відключили, а працівники районної газової служби встановили на газовій трубі пломбу.



Проте у “Волиньгазі” порахували, що загиблий минулоріч спромігся використати понад 1600 кубічних метрів.



"Кілька років тому ми зверталися до місцевих газовиків (Камінь-Каширської дільниці АТ “Волиньгаз” – Авт.), пояснювали ситуацію. Рахунки перестали приносити. Тут знову, в січні, отримали новий. Брату нарахували місячну плату за доставку газу більше 150 гривень, якого той просто не міг використати, бо десять років, як мертвий. Якщо не вірять, можу завести на кладовище, показати могилу… І що вони там доставляють, а головне — куди? Опісля пожежі рештки будинку ми розібрали, всі комунікації відімкнули, працівники райгазу зняли “гердееску”, на газовій трубі встановили заглушку, пломбу. Сьогодні там нічого немає, дерева ростуть", – розповів Сергій.



Журналісти "Полісся" неодноразово телефонували до “Волиньгазу”, проте відповіді не отримали.

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