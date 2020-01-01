Недопад заявив про погрози від базарників

Посадовцям Луцької міської ради та членам виконавчого комітету підприємці з Центрального ринку погрожують спалити автомобілі.Про це повідомив у перший заступник Луцького міського головиу фейсбуці.«Учора частина підприємців зі Старого ринку заблокували роботу виконкому, фізично перешкоджаючи навіть можливості вийти із сесійної зали. Більше того, мені й іншим членам виконавчого комітету відкрито погрожували підпалом автомобілів. Зауважу, будь-які залякування чи погрози отримають відповідне законне реагування і аж ніяк не зупинять обраного курсу щодо перенесенню Старого ринку», - написав Григорій Недопад.За словами Недопада, лучани масово підтримують перенесення ринку. За це проголосувала і більшість депутатів під час сесії, тож міська рада продовжить роботу задля перенесення ринку.«Невелика група «базарників» не вправі диктувати свої умови всьому місту, переходячи при цьому межі здорового глузду, блокуючи рух транспорту та вдаючись до відкритих погроз», - підсумував Недопад.Нагадаємо, Нагадаємо, ввечері 4 лютого працівники департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Через спротив, який чинили підприємці ринку, відбулися сутички, 3 людей госпіталізували. Поліція затримала людей у балаклавах, ними виявилися працівники муніципальної варти.Наступного дня, 5 лютого, підприємці Старого ринку мітингували під мерією, вимагали відставки в.о. мера Григорія Пустовіта та очільниці муніципалів Юлії Сиротинської.Підприємцям пообіцяли, що завтра, 7 лютого, у них відбудеться зустріч із головою ОДА, правоохоронцями, представниками мерії тощо.