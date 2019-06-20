На Волині 137 шкіл призупинили навчання через ГРВІ та грип. ВІДЕО





Про це Тетяна Соломіна.



Нагадаємо, у луцьких школах у зв’язку із захворюваністю тимчасово призупинили навчання до 10 лютого.



Одинадцятикласник 15-ї школи Владислав Кухтей прийшов до поліклініки за довідкою для сестри. Хлопець каже, що здоровий. Про те, що в школі призупинили навчання, розповідає таке: "Мені сподобалась ця новина, більше вільного часу, підготовка до ЗНО. Мені сподобалось що карантин, хоча я не хворів. Щось вивчаю, ходжу на додаткові заняття до репетиторів. В старших класах не сильно діти хворіють, більше в молодших та середніх".



Черговий педіатр Вікторія Шевлякова, яка веде прийом у кабінеті, паралельно надає телефоном консультації батькам хворих дітей. Каже, що із початку епідсезону за зміну обслуговує до 50 дітей.



"Завдяки електронній черзі у нас впорядковано прийом хворих. Вони приходять не одночасно, а по запису. Кожні 15 хвилин ми приймаємо окрему людину. При потребі назначаємо аналізи, лікування, в залежності від стану є окремі виїзди до дітей", - розповідає лікар.



Під час хвороби лікарі рекомендують багато пити, приймати призначені лікарем медичні препарати, каже Вікторія Шевлякова. З її слів, після 5-7 днів хвороба, зазвичай, відступає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 6-те лютого на Волині не працюють 137 загальноосвітніх навчальних закладів.Про це Суспільному розповіла заступниця начальника управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністраціїа.Нагадаємо, у луцьких школах у зв’язку із захворюваністю тимчасово призупинили навчання до 10 лютого.Одинадцятикласник 15-ї школиприйшов до поліклініки за довідкою для сестри. Хлопець каже, що здоровий. Про те, що в школі призупинили навчання, розповідає таке: "Мені сподобалась ця новина, більше вільного часу, підготовка до ЗНО. Мені сподобалось що карантин, хоча я не хворів. Щось вивчаю, ходжу на додаткові заняття до репетиторів. В старших класах не сильно діти хворіють, більше в молодших та середніх".Черговий педіатр, яка веде прийом у кабінеті, паралельно надає телефоном консультації батькам хворих дітей. Каже, що із початку епідсезону за зміну обслуговує до 50 дітей."Завдяки електронній черзі у нас впорядковано прийом хворих. Вони приходять не одночасно, а по запису. Кожні 15 хвилин ми приймаємо окрему людину. При потребі назначаємо аналізи, лікування, в залежності від стану є окремі виїзди до дітей", - розповідає лікар.Під час хвороби лікарі рекомендують багато пити, приймати призначені лікарем медичні препарати, каже Вікторія Шевлякова. З її слів, після 5-7 днів хвороба, зазвичай, відступає.

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