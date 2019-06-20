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На Волині 137 шкіл призупинили навчання через ГРВІ та грип. ВІДЕО

На Волині 137 шкіл призупинили навчання через ГРВІ та грип. ВІДЕО
Станом на 6-те лютого на Волині не працюють 137 загальноосвітніх навчальних закладів.

Про це Суспільному розповіла заступниця начальника управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації Тетяна Соломіна.

Нагадаємо, у луцьких школах у зв’язку із захворюваністю тимчасово призупинили навчання до 10 лютого.

Одинадцятикласник 15-ї школи Владислав Кухтей прийшов до поліклініки за довідкою для сестри. Хлопець каже, що здоровий. Про те, що в школі призупинили навчання, розповідає таке: "Мені сподобалась ця новина, більше вільного часу, підготовка до ЗНО. Мені сподобалось що карантин, хоча я не хворів. Щось вивчаю, ходжу на додаткові заняття до репетиторів. В старших класах не сильно діти хворіють, більше в молодших та середніх".

Черговий педіатр Вікторія Шевлякова, яка веде прийом у кабінеті, паралельно надає телефоном консультації батькам хворих дітей. Каже, що із початку епідсезону за зміну обслуговує до 50 дітей.

"Завдяки електронній черзі у нас впорядковано прийом хворих. Вони приходять не одночасно, а по запису. Кожні 15 хвилин ми приймаємо окрему людину. При потребі назначаємо аналізи, лікування, в залежності від стану є окремі виїзди до дітей", - розповідає лікар.

Під час хвороби лікарі рекомендують багато пити, приймати призначені лікарем медичні препарати, каже Вікторія Шевлякова. З її слів, після 5-7 днів хвороба, зазвичай, відступає.


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Теги: грип Волинь, школи, навчання
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