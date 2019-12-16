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Парфуми, гроші, телефон: у Луцьку почастішали крадіжки

Парфуми, гроші, телефон: у Луцьку почастішали крадіжки
На Волині за минулу добу поліцейські розкрили понад 10 крадіжок.

Так, у Луцьку поліція розкрила крадіжку на зупинці громадського транспорту мобільного телефону в 21-річного місцевого жителя, дві крадіжки засобів гігієни та парфумів із торгівельних закладів міста, та крадіжку грошей із квартири 21-річної лучанки, - пише ГУНП у Волинській області.

У Любомльському районі викрили 33-річного жителя цього ж району у крадіжці мобільного телефона «Nokia» та прикрас із будинку 37-річної місцевої жительки.

За усіма фактами крадіжок тривають досудові розслідування розпочаті за ст. 185 Кримінального кодексу України.

Окрім цього, поліції розкрили дві крадіжки майна в Луцьку та Ковелі, вчиненні раніше.


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Теги: крадіжки, Луцьк
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