Парфуми, гроші, телефон: у Луцьку почастішали крадіжки
Сьогодні, 13:51
На Волині за минулу добу поліцейські розкрили понад 10 крадіжок.
Так, у Луцьку поліція розкрила крадіжку на зупинці громадського транспорту мобільного телефону в 21-річного місцевого жителя, дві крадіжки засобів гігієни та парфумів із торгівельних закладів міста, та крадіжку грошей із квартири 21-річної лучанки, - пише ГУНП у Волинській області.
У Любомльському районі викрили 33-річного жителя цього ж району у крадіжці мобільного телефона «Nokia» та прикрас із будинку 37-річної місцевої жительки.
За усіма фактами крадіжок тривають досудові розслідування розпочаті за ст. 185 Кримінального кодексу України.
Окрім цього, поліції розкрили дві крадіжки майна в Луцьку та Ковелі, вчиненні раніше.
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Так, у Луцьку поліція розкрила крадіжку на зупинці громадського транспорту мобільного телефону в 21-річного місцевого жителя, дві крадіжки засобів гігієни та парфумів із торгівельних закладів міста, та крадіжку грошей із квартири 21-річної лучанки, - пише ГУНП у Волинській області.
У Любомльському районі викрили 33-річного жителя цього ж району у крадіжці мобільного телефона «Nokia» та прикрас із будинку 37-річної місцевої жительки.
За усіма фактами крадіжок тривають досудові розслідування розпочаті за ст. 185 Кримінального кодексу України.
Окрім цього, поліції розкрили дві крадіжки майна в Луцьку та Ковелі, вчиненні раніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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