На митному посту у волинянки з автівки вкрали злоті та долари





Про це



Встановили, що в період часу з 14:00 31-го січня по 23:00 3-го лютого невстановлена особа під час перебування на митниці в місті Устилуг в автомобілі Mercedes таємно викрала грошові кошти з гаманця, який був в жіночій сумочці.



З гаманця зникли 1000 злотих та 100 доларів США. Сума завданих збитків становить близько 9000 гривень.



Триває перевірка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-го лютого до Володимир-Волинського відділу поліції звернулась 45-річна місцева жителька із заявою про крадіжку. З її гаманця зникла валюта прямо під час перебування на митниці в Устилузі, ймовірно, у черзі.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.Встановили, що в період часу з 14:00 31-го січня по 23:00 3-го лютого невстановлена особа під час перебування на митниці в місті Устилуг в автомобілі Mercedes таємно викрала грошові кошти з гаманця, який був в жіночій сумочці.З гаманця зникли 1000 злотих та 100 доларів США. Сума завданих збитків становить близько 9000 гривень.Триває перевірка.

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