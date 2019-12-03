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На митному посту у волинянки з автівки вкрали злоті та долари

На митному посту у волинянки з автівки вкрали злоті та долари
5-го лютого до Володимир-Волинського відділу поліції звернулась 45-річна місцева жителька із заявою про крадіжку. З її гаманця зникла валюта прямо під час перебування на митниці в Устилузі, ймовірно, у черзі.

Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.

Встановили, що в період часу з 14:00 31-го січня по 23:00 3-го лютого невстановлена особа під час перебування на митниці в місті Устилуг в автомобілі Mercedes таємно викрала грошові кошти з гаманця, який був в жіночій сумочці.

З гаманця зникли 1000 злотих та 100 доларів США. Сума завданих збитків становить близько 9000 гривень.

Триває перевірка.

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Теги: крадіжка, митний пост, гроші
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