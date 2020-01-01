Де у Луцьку та на Волині не буде світла 7 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Горохівський район
1. 9:00 -17:00
ФГ “Галичани-Агро”
ПАТ "Укртелеком"
Горохівський районний відділ освіти
Галичанська сільська рада с. Галичани
вул.: Прибережна, Шкільна
2. 9:00-17:00
ТзОВ «Водолій» паливний склад
ПАТ"Укртелеком» АТС
Сенкевичівська селищна рада адмінприміщення
СФГ ім.Ющука торговий кіоск
ФОП Нікітішина К.О. кіоск
ФОП Башук В.А. кіоск
ФОП Шкамарда М.М. магазин
ФОП Самчик В.Р. кафетерій
Сенкевичівська селищна рада клуб Смт.Сенкевечівка
вул. 1-го травня
вул. Лесі Українки
вул. Жовтнева
вул. Луцька
Іваничівський район
1 ПЛ-04кв Л-1 від ЩТП-136 9.30-16.30 с.Заболотці вул.Гагаріна Молодіжна хут.Луговий
2 КТП-118 10.00-16.00 школа, дит.сад, буд.культури, с/рада, пункт прийому молока, ФАП, ФОП Доскач,ФОП Артищук с.Жашковичі вул.Центральна,Гагаріна,Поліщука,Л.Українки,Венгловського
3 КТП-157 10.00-15.00 ТзОВ Пятидні КЗС,Зерносушка,Телятник с.Колона
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2ЩТТ-250 09:40 – 17:00
с. Стобихівка
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-134 09:30 – 17:00 Мол.будинок с.Хотешів, вул. Любомирка 24-75
3. ПЛ-0,4кВ Л-3КТП-329 10:00 – 12:00 с. Підцир’я вул.. С.Гнатюка
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-359 09:00-17:00
КТП-359 с.Прилуцьк КТП-359 с.Прилуцьк
вул.Садова,буд. 1-55,с.Прилуцьке
вул.Ст.Бойка,1-30,с.Прилуцьке
2 ПЛ-10 кВ від 14-04 09:00-17:00
ПЛ-10 кВ від 14-04
КТП-262
Цуманське споживче товариство
ДП "Рибгосп" "Цумань"
ФОП Ховайло Ірина Валеріївна
ФОП Бородіна Галина Савівна
КТП-263
ФОП Футрук Наталія Іванівна
КТП-294
ПАТ "Укртелеком"
КТП-295 смт.Цумань
ПрАТ "ВОПАС "
ФОП Макара Алла Степанівна
Селищна рада Цумань
ФОП Януль Світлана Олександрівна
УДППЗ "Укрпошта"
КТП-302 смт.Цумань
КТП-313 смт.Цумань
Волинська філія концерну радіомовлення , радіозв"я
КТП-321
ФОП Жолква Олена Олександрівна
КТП-333 смт.Цумань
ФОП Коломечюк Віктор Іванович
ФОП Бондар Людмила Сергіївна
ФОП Ховайло Оксана Володимирівна
Цуманське ВУЖКГ
Дуб Анатолій Володимирович
ЗТП-398
ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна
ПАТ КБ "Приватбанк"
ФОП Чечотка Василь Кузьмович
Відділ культури
Цуманське ВУЖКГ
ДВТП "Волиньфармпостач"
КТП-482 смт.Цумань
Цуманське ВУЖКГ
КТП-508
ФОП Матюшко Микола Стахович
Місцева пожежна охорона
ФОП Футрук Наталія Іванівна
КЗ "Ківерцівський РТМО"
ЗТП-514
Відділ освіти
Цуманська ВД Ківерцівська філія ПАТ "Волиньобленерго"
ФОП Ховайло Оксана Володимирівна
ФОП Тимчук Сергій Ростиславович
ЗТП-538 смт.Цумань
Селищна рада Цумань
ФОП Кузьмик Юрій Миколайович ПЛ-10 кВ від 14-04
КТП-262
вул.Партизанська,буд 11- 35,смт.Цумань вул.Партизанська, буд.1-10 вул.Гагаріна,буд.1-12, вул.Щорса,буд.1-23, вул.Банківська,буд.1-22, вул.Ст.Бойка,буд.1-4 вул.8-го Березня(повністю), вул.1-го Січня,буд.18-22, вул.Васильєва, буд.14-40
КТП-263
КТП-294
вул.Жовтнева, смт.Цумань
КТП-295 смт.Цумань
вул.1-го Травня, буд1-79/непарні/,2-46/парні/вул. Васильєва,2,3,5
вул.Мирна,4-12 вул.Жовтнева,
КТП-302 смт.Цумань
вул.17 Вересня,1-6,
вул.17 Вересня,7-15
КТП-313 смт.ЦуманьКТП-321
вул.Ів.Франка,буд.1-20, вул.Л.Українки, буд.1-19
вул.Коцюбинського-повністю,вул.Васильєва,повністю.
вул.Пушкіна, буд.1-15,
КТП-333 смт.Цумань
вул.1-го Травня, буд.44-133,
ЗТП-398
вул.Жовтнева
КТП-482 смт.Цумань
КТП-508
вул.Філатова,буд.13-26,вул.Сонячнабуд., 1-22 смт.Цумань
вул.Філатова,буд.1-12
ЗТП-514
вул.Шкільна,вул.Жовтнева,18-28/парні/
ЗТП-538 смт.Цумань
Ковельський район
1.
ПЛ-0.4кВ від ЗТП №339
9:00-17:00 О.С.Н.(буд.коміт) "Водник"
СТзОВ "Україна"
Ковельське МУВГ с.Вербка
2.
ПЛ-10кВ Л.16-05
(ТП-123, ТП-67,
ТП-386, ТП-554,
ТП-59, ТП-68,
ТП-69, ТП-109,
ТП-70)
9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей"
СТзОВ"Лан"
Львівська залізниця
Ковельське Райво
Церква с.М.Порськ
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Вол.дирекція УДППЗ
Ковельське МТМО
ФОП Орлюк А.О.
С/Р Поповичі
ПАТ"Ковельмолоко"
Церква с.В.Порськ
с.Малий Порськ,
с.Великий Порськ,
с.Борщівка,
с.Свидники
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:00-17:00
Артсвердловина, клуб, кінобудка, ФАП, магазин Луцької РСС, ФОП Михальчук, ФОП Кристич с. Воротнів. вул. Дачна, Центральна
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
м.Любомль вул.Незалежності.
2. 9:00 – 17:00
смт.Шацьк
Будівельників, Промислова, Шевченка, Незалежності
3. 9:00 – 17:00
Державне під-во "Любомльське лісове господарство"
ПрАТ "Вол. обласне підпр.автобусних станцій "
М.Любомль вул.Поштова.Пушкіна
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00 М-н Імідж ;Шик ;Фараон ; Вацак ;Веселка ; Водафон. М.Нововолинськ вул.Грушевського 1,3,5;
Вінниченка 1.
Ратнівський район
1. 9:30-16:00
с. Велимче частково
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ ТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.
2 ПЛ-0,4 кВ ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
3 ПЛ-0,4 кВ ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.
4 ПЛ-0,4 кВ ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м.Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-366 9:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м.Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.
7 Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.
м.Рожище комбікормовий завод.
с.Оленівка (повністю) с.Топільне (повністю)
с.Оленівка (повністю)
с.Дмитрівка вул. Молодіжна,1
с.Кременець вул. Тиха
м.Рожище вул.Тичини.
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
Церква,Фап, Пилорама
С. Рокита
Вул. Зарівна,Передрівна,Пасіка
2 ПЛ-0,4кВ КТП-272 10:00-16:00 С. Рокита
Вул. Пасіка,х-р Чабалівка, Центральна
3 ПЛ-0.4 ЗТП-26 10:00 до 16:00 Церква «Віри Надії Любові». СМТ Стара Вижва
Незалежності «Частково»,Чорновола,Сковороди,Міліоративна.
4 ПЛ-0.4 КТП-166 10:00 до 16:00 Ст. Вижва Держлісгосп «контора» Ст. Вижва Держлісгосп «контора»
Турійський район
1. 10:00-16:30
Льононасінева ст. – адмінприміщення, укрзалізниця – водокачка с.м.т.Луків вул. Незалежності, Робітнича, Ватутіна
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-5 10:00-16:30 с.Ставок вул.Центральна
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-317 10:00-13:00 Фоп Берук О.В.- бар «Околиця» с.м.т.Турійськ Луцька, Степова, І.Франка,
4. ПЛ-0,4 кВ
КТП-235 Л-3 10:00-12:00 ФОП Бідзюра Н.Ф. – магазин, ФГ «Поліська родина» - адмінприміщення с.Мокрець
5. ПЛ-0,4 кВ
КТП-86 Л-2 15:00-16:00 ГРП с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, пров.Першотравневий
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Горохівський район
1. 9:00 -17:00
ФГ “Галичани-Агро”
ПАТ "Укртелеком"
Горохівський районний відділ освіти
Галичанська сільська рада с. Галичани
вул.: Прибережна, Шкільна
2. 9:00-17:00
ТзОВ «Водолій» паливний склад
ПАТ"Укртелеком» АТС
Сенкевичівська селищна рада адмінприміщення
СФГ ім.Ющука торговий кіоск
ФОП Нікітішина К.О. кіоск
ФОП Башук В.А. кіоск
ФОП Шкамарда М.М. магазин
ФОП Самчик В.Р. кафетерій
Сенкевичівська селищна рада клуб Смт.Сенкевечівка
вул. 1-го травня
вул. Лесі Українки
вул. Жовтнева
вул. Луцька
Іваничівський район
1 ПЛ-04кв Л-1 від ЩТП-136 9.30-16.30 с.Заболотці вул.Гагаріна Молодіжна хут.Луговий
2 КТП-118 10.00-16.00 школа, дит.сад, буд.культури, с/рада, пункт прийому молока, ФАП, ФОП Доскач,ФОП Артищук с.Жашковичі вул.Центральна,Гагаріна,Поліщука,Л.Українки,Венгловського
3 КТП-157 10.00-15.00 ТзОВ Пятидні КЗС,Зерносушка,Телятник с.Колона
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2ЩТТ-250 09:40 – 17:00
с. Стобихівка
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-134 09:30 – 17:00 Мол.будинок с.Хотешів, вул. Любомирка 24-75
3. ПЛ-0,4кВ Л-3КТП-329 10:00 – 12:00 с. Підцир’я вул.. С.Гнатюка
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-359 09:00-17:00
КТП-359 с.Прилуцьк КТП-359 с.Прилуцьк
вул.Садова,буд. 1-55,с.Прилуцьке
вул.Ст.Бойка,1-30,с.Прилуцьке
2 ПЛ-10 кВ від 14-04 09:00-17:00
ПЛ-10 кВ від 14-04
КТП-262
Цуманське споживче товариство
ДП "Рибгосп" "Цумань"
ФОП Ховайло Ірина Валеріївна
ФОП Бородіна Галина Савівна
КТП-263
ФОП Футрук Наталія Іванівна
КТП-294
ПАТ "Укртелеком"
КТП-295 смт.Цумань
ПрАТ "ВОПАС "
ФОП Макара Алла Степанівна
Селищна рада Цумань
ФОП Януль Світлана Олександрівна
УДППЗ "Укрпошта"
КТП-302 смт.Цумань
КТП-313 смт.Цумань
Волинська філія концерну радіомовлення , радіозв"я
КТП-321
ФОП Жолква Олена Олександрівна
КТП-333 смт.Цумань
ФОП Коломечюк Віктор Іванович
ФОП Бондар Людмила Сергіївна
ФОП Ховайло Оксана Володимирівна
Цуманське ВУЖКГ
Дуб Анатолій Володимирович
ЗТП-398
ФОП Ковальчук Світлана Анатолівна
ПАТ КБ "Приватбанк"
ФОП Чечотка Василь Кузьмович
Відділ культури
Цуманське ВУЖКГ
ДВТП "Волиньфармпостач"
КТП-482 смт.Цумань
Цуманське ВУЖКГ
КТП-508
ФОП Матюшко Микола Стахович
Місцева пожежна охорона
ФОП Футрук Наталія Іванівна
КЗ "Ківерцівський РТМО"
ЗТП-514
Відділ освіти
Цуманська ВД Ківерцівська філія ПАТ "Волиньобленерго"
ФОП Ховайло Оксана Володимирівна
ФОП Тимчук Сергій Ростиславович
ЗТП-538 смт.Цумань
Селищна рада Цумань
ФОП Кузьмик Юрій Миколайович ПЛ-10 кВ від 14-04
КТП-262
вул.Партизанська,буд 11- 35,смт.Цумань вул.Партизанська, буд.1-10 вул.Гагаріна,буд.1-12, вул.Щорса,буд.1-23, вул.Банківська,буд.1-22, вул.Ст.Бойка,буд.1-4 вул.8-го Березня(повністю), вул.1-го Січня,буд.18-22, вул.Васильєва, буд.14-40
КТП-263
КТП-294
вул.Жовтнева, смт.Цумань
КТП-295 смт.Цумань
вул.1-го Травня, буд1-79/непарні/,2-46/парні/вул. Васильєва,2,3,5
вул.Мирна,4-12 вул.Жовтнева,
КТП-302 смт.Цумань
вул.17 Вересня,1-6,
вул.17 Вересня,7-15
КТП-313 смт.ЦуманьКТП-321
вул.Ів.Франка,буд.1-20, вул.Л.Українки, буд.1-19
вул.Коцюбинського-повністю,вул.Васильєва,повністю.
вул.Пушкіна, буд.1-15,
КТП-333 смт.Цумань
вул.1-го Травня, буд.44-133,
ЗТП-398
вул.Жовтнева
КТП-482 смт.Цумань
КТП-508
вул.Філатова,буд.13-26,вул.Сонячнабуд., 1-22 смт.Цумань
вул.Філатова,буд.1-12
ЗТП-514
вул.Шкільна,вул.Жовтнева,18-28/парні/
ЗТП-538 смт.Цумань
Ковельський район
1.
ПЛ-0.4кВ від ЗТП №339
9:00-17:00 О.С.Н.(буд.коміт) "Водник"
СТзОВ "Україна"
Ковельське МУВГ с.Вербка
2.
ПЛ-10кВ Л.16-05
(ТП-123, ТП-67,
ТП-386, ТП-554,
ТП-59, ТП-68,
ТП-69, ТП-109,
ТП-70)
9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей"
СТзОВ"Лан"
Львівська залізниця
Ковельське Райво
Церква с.М.Порськ
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Вол.дирекція УДППЗ
Ковельське МТМО
ФОП Орлюк А.О.
С/Р Поповичі
ПАТ"Ковельмолоко"
Церква с.В.Порськ
с.Малий Порськ,
с.Великий Порськ,
с.Борщівка,
с.Свидники
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:00-17:00
Артсвердловина, клуб, кінобудка, ФАП, магазин Луцької РСС, ФОП Михальчук, ФОП Кристич с. Воротнів. вул. Дачна, Центральна
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
м.Любомль вул.Незалежності.
2. 9:00 – 17:00
смт.Шацьк
Будівельників, Промислова, Шевченка, Незалежності
3. 9:00 – 17:00
Державне під-во "Любомльське лісове господарство"
ПрАТ "Вол. обласне підпр.автобусних станцій "
М.Любомль вул.Поштова.Пушкіна
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00 М-н Імідж ;Шик ;Фараон ; Вацак ;Веселка ; Водафон. М.Нововолинськ вул.Грушевського 1,3,5;
Вінниченка 1.
Ратнівський район
1. 9:30-16:00
с. Велимче частково
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ ТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.
2 ПЛ-0,4 кВ ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
3 ПЛ-0,4 кВ ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.
4 ПЛ-0,4 кВ ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м.Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-366 9:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м.Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.
7 Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.
м.Рожище комбікормовий завод.
с.Оленівка (повністю) с.Топільне (повністю)
с.Оленівка (повністю)
с.Дмитрівка вул. Молодіжна,1
с.Кременець вул. Тиха
м.Рожище вул.Тичини.
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
Церква,Фап, Пилорама
С. Рокита
Вул. Зарівна,Передрівна,Пасіка
2 ПЛ-0,4кВ КТП-272 10:00-16:00 С. Рокита
Вул. Пасіка,х-р Чабалівка, Центральна
3 ПЛ-0.4 ЗТП-26 10:00 до 16:00 Церква «Віри Надії Любові». СМТ Стара Вижва
Незалежності «Частково»,Чорновола,Сковороди,Міліоративна.
4 ПЛ-0.4 КТП-166 10:00 до 16:00 Ст. Вижва Держлісгосп «контора» Ст. Вижва Держлісгосп «контора»
Турійський район
1. 10:00-16:30
Льононасінева ст. – адмінприміщення, укрзалізниця – водокачка с.м.т.Луків вул. Незалежності, Робітнича, Ватутіна
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-5 10:00-16:30 с.Ставок вул.Центральна
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-317 10:00-13:00 Фоп Берук О.В.- бар «Околиця» с.м.т.Турійськ Луцька, Степова, І.Франка,
4. ПЛ-0,4 кВ
КТП-235 Л-3 10:00-12:00 ФОП Бідзюра Н.Ф. – магазин, ФГ «Поліська родина» - адмінприміщення с.Мокрець
5. ПЛ-0,4 кВ
КТП-86 Л-2 15:00-16:00 ГРП с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, пров.Першотравневий
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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