Де у Луцьку та на Волині не буде світла 7 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00 -17:00ФГ “Галичани-Агро”ПАТ "Укртелеком"Горохівський районний відділ освітиГаличанська сільська рада с. Галичанивул.: Прибережна, Шкільна2. 9:00-17:00ТзОВ «Водолій» паливний складПАТ"Укртелеком» АТССенкевичівська селищна рада адмінприміщенняСФГ ім.Ющука торговий кіоскФОП Нікітішина К.О. кіоскФОП Башук В.А. кіоскФОП Шкамарда М.М. магазинФОП Самчик В.Р. кафетерійСенкевичівська селищна рада клуб Смт.Сенкевечівкавул. 1-го травнявул. Лесі Українкивул. Жовтневавул. Луцька1 ПЛ-04кв Л-1 від ЩТП-136 9.30-16.30 с.Заболотці вул.Гагаріна Молодіжна хут.Луговий2 КТП-118 10.00-16.00 школа, дит.сад, буд.культури, с/рада, пункт прийому молока, ФАП, ФОП Доскач,ФОП Артищук с.Жашковичі вул.Центральна,Гагаріна,Поліщука,Л.Українки,Венгловського3 КТП-157 10.00-15.00 ТзОВ Пятидні КЗС,Зерносушка,Телятник с.Колона1. ПЛ-0,4кВ Л-2ЩТТ-250 09:40 – 17:00с. Стобихівка2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-134 09:30 – 17:00 Мол.будинок с.Хотешів, вул. Любомирка 24-753. ПЛ-0,4кВ Л-3КТП-329 10:00 – 12:00 с. Підцир’я вул.. С.Гнатюка1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-359 09:00-17:00КТП-359 с.Прилуцьк КТП-359 с.Прилуцьквул.Садова,буд. 1-55,с.Прилуцькевул.Ст.Бойка,1-30,с.Прилуцьке2 ПЛ-10 кВ від 14-04 09:00-17:00ПЛ-10 кВ від 14-04КТП-262Цуманське споживче товариствоДП "Рибгосп" "Цумань"ФОП Ховайло Ірина ВалеріївнаФОП Бородіна Галина СавівнаКТП-263ФОП Футрук Наталія ІванівнаКТП-294ПАТ "Укртелеком"КТП-295 смт.ЦуманьПрАТ "ВОПАС "ФОП Макара Алла СтепанівнаСелищна рада ЦуманьФОП Януль Світлана ОлександрівнаУДППЗ "Укрпошта"КТП-302 смт.ЦуманьКТП-313 смт.ЦуманьВолинська філія концерну радіомовлення , радіозв"яКТП-321ФОП Жолква Олена ОлександрівнаКТП-333 смт.ЦуманьФОП Коломечюк Віктор ІвановичФОП Бондар Людмила СергіївнаФОП Ховайло Оксана ВолодимирівнаЦуманське ВУЖКГДуб Анатолій ВолодимировичЗТП-398ФОП Ковальчук Світлана АнатолівнаПАТ КБ "Приватбанк"ФОП Чечотка Василь КузьмовичВідділ культуриЦуманське ВУЖКГДВТП "Волиньфармпостач"КТП-482 смт.ЦуманьЦуманське ВУЖКГКТП-508ФОП Матюшко Микола СтаховичМісцева пожежна охоронаФОП Футрук Наталія ІванівнаКЗ "Ківерцівський РТМО"ЗТП-514Відділ освітиЦуманська ВД Ківерцівська філія ПАТ "Волиньобленерго"ФОП Ховайло Оксана ВолодимирівнаФОП Тимчук Сергій РостиславовичЗТП-538 смт.ЦуманьСелищна рада ЦуманьФОП Кузьмик Юрій Миколайович ПЛ-10 кВ від 14-04КТП-262вул.Партизанська,буд 11- 35,смт.Цумань вул.Партизанська, буд.1-10 вул.Гагаріна,буд.1-12, вул.Щорса,буд.1-23, вул.Банківська,буд.1-22, вул.Ст.Бойка,буд.1-4 вул.8-го Березня(повністю), вул.1-го Січня,буд.18-22, вул.Васильєва, буд.14-40КТП-263КТП-294вул.Жовтнева, смт.ЦуманьКТП-295 смт.Цуманьвул.1-го Травня, буд1-79/непарні/,2-46/парні/вул. Васильєва,2,3,5вул.Мирна,4-12 вул.Жовтнева,КТП-302 смт.Цуманьвул.17 Вересня,1-6,вул.17 Вересня,7-15КТП-313 смт.ЦуманьКТП-321вул.Ів.Франка,буд.1-20, вул.Л.Українки, буд.1-19вул.Коцюбинського-повністю,вул.Васильєва,повністю.вул.Пушкіна, буд.1-15,КТП-333 смт.Цуманьвул.1-го Травня, буд.44-133,ЗТП-398вул.ЖовтневаКТП-482 смт.ЦуманьКТП-508вул.Філатова,буд.13-26,вул.Сонячнабуд., 1-22 смт.Цуманьвул.Філатова,буд.1-12ЗТП-514вул.Шкільна,вул.Жовтнева,18-28/парні/ЗТП-538 смт.Цумань1.ПЛ-0.4кВ від ЗТП №3399:00-17:00 О.С.Н.(буд.коміт) "Водник"СТзОВ "Україна"Ковельське МУВГ с.Вербка2.ПЛ-10кВ Л.16-05(ТП-123, ТП-67,ТП-386, ТП-554,ТП-59, ТП-68,ТП-69, ТП-109,ТП-70)9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей"СТзОВ"Лан"Львівська залізницяКовельське РайвоЦерква с.М.ПорськГолобське споживче товариствоКовельське МТМОВол.дирекція УДППЗКовельське МТМОФОП Орлюк А.О.С/Р ПоповичіПАТ"Ковельмолоко"Церква с.В.Порськс.Малий Порськ,с.Великий Порськ,с.Борщівка,с.СвидникиВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00Артсвердловина, клуб, кінобудка, ФАП, магазин Луцької РСС, ФОП Михальчук, ФОП Кристич с. Воротнів. вул. Дачна, Центральна1. 9:00 – 17:00м.Любомль вул.Незалежності.2. 9:00 – 17:00смт.ШацькБудівельників, Промислова, Шевченка, Незалежності3. 9:00 – 17:00Державне під-во "Любомльське лісове господарство"ПрАТ "Вол. обласне підпр.автобусних станцій "М.Любомль вул.Поштова.ПушкінаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00 М-н Імідж ;Шик ;Фараон ; Вацак ;Веселка ; Водафон. М.Нововолинськ вул.Грушевського 1,3,5;Вінниченка 1.1. 9:30-16:00с. Велимче частково1 ПЛ-0,4 кВ ТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.2 ПЛ-0,4 кВ ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.3 ПЛ-0,4 кВ ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.4 ПЛ-0,4 кВ ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м.Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-366 9:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м.Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.7 Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.м.Рожище комбікормовий завод.с.Оленівка (повністю) с.Топільне (повністю)с.Оленівка (повністю)с.Дмитрівка вул. Молодіжна,1с.Кременець вул. Тихам.Рожище вул.Тичини.1. 10:00-16:00Церква,Фап, ПилорамаС. РокитаВул. Зарівна,Передрівна,Пасіка2 ПЛ-0,4кВ КТП-272 10:00-16:00 С. РокитаВул. Пасіка,х-р Чабалівка, Центральна3 ПЛ-0.4 ЗТП-26 10:00 до 16:00 Церква «Віри Надії Любові». СМТ Стара ВижваНезалежності «Частково»,Чорновола,Сковороди,Міліоративна.4 ПЛ-0.4 КТП-166 10:00 до 16:00 Ст. Вижва Держлісгосп «контора» Ст. Вижва Держлісгосп «контора»1. 10:00-16:30Льононасінева ст. – адмінприміщення, укрзалізниця – водокачка с.м.т.Луків вул. Незалежності, Робітнича, Ватутіна2. ПЛ-0,4 кВКТП-5 10:00-16:30 с.Ставок вул.Центральна3. ПЛ-0,4 кВКТП-317 10:00-13:00 Фоп Берук О.В.- бар «Околиця» с.м.т.Турійськ Луцька, Степова, І.Франка,4. ПЛ-0,4 кВКТП-235 Л-3 10:00-12:00 ФОП Бідзюра Н.Ф. – магазин, ФГ «Поліська родина» - адмінприміщення с.Мокрець5. ПЛ-0,4 кВКТП-86 Л-2 15:00-16:00 ГРП с.м.т.Турійськ вул.Володимирська, пров.Першотравневий