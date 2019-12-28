Через сильні снігопади на кордоні з Молдовою закрили кілька пунктів пропуску. ФОТО
Сьогодні, 14:58
У результаті складних погодних умов на українсько-молдовському кордоні ускладнилась робота деяких пунктів пропуску для автомобільного сполучення, що в Одеській області.
Через великі перемети ускладнені під’їзди до дороги, котра веде до пунктів пропуску «Нові Трояни» та «Залізничне», - інформує Держприкордонслужба України.
У пункті пропуску «Табаки» тимчасово не здійснювались пропускні операції у зв’язку із аварією на лінії електропередач. Автотранспорт прикордонники перенаправляли до пункту пропуску «Виноградівка».
Прикордонники Ізмаїльського загону надали допомогу людям, які перебували у трьох легкових автомобілях, що застрягли у переметах між цими пунктами пропуску.
У міжнародному пункті пропуску «Рені» тимчасово не здійснюються пропускні операції у зв’язку із аварією на лінії електропередач, автотранспорт перенаправляється до міждержавного пункту пропуску «Долинське».
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Через великі перемети ускладнені під’їзди до дороги, котра веде до пунктів пропуску «Нові Трояни» та «Залізничне», - інформує Держприкордонслужба України.
У пункті пропуску «Табаки» тимчасово не здійснювались пропускні операції у зв’язку із аварією на лінії електропередач. Автотранспорт прикордонники перенаправляли до пункту пропуску «Виноградівка».
Прикордонники Ізмаїльського загону надали допомогу людям, які перебували у трьох легкових автомобілях, що застрягли у переметах між цими пунктами пропуску.
У міжнародному пункті пропуску «Рені» тимчасово не здійснюються пропускні операції у зв’язку із аварією на лінії електропередач, автотранспорт перенаправляється до міждержавного пункту пропуску «Долинське».
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