Через сильні снігопади на кордоні з Молдовою закрили кілька пунктів пропуску. ФОТО





Через великі перемети ускладнені під’їзди до дороги, котра веде до пунктів пропуску «Нові Трояни» та «Залізничне», - інформує



У пункті пропуску «Табаки» тимчасово не здійснювались пропускні операції у зв’язку із аварією на лінії електропередач. Автотранспорт прикордонники перенаправляли до пункту пропуску «Виноградівка».



Прикордонники Ізмаїльського загону надали допомогу людям, які перебували у трьох легкових автомобілях, що застрягли у переметах між цими пунктами пропуску.



У міжнародному пункті пропуску «Рені» тимчасово не здійснюються пропускні операції у зв’язку із аварією на лінії електропередач, автотранспорт перенаправляється до міждержавного пункту пропуску «Долинське».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У результаті складних погодних умов на українсько-молдовському кордоні ускладнилась робота деяких пунктів пропуску для автомобільного сполучення, що в Одеській області.Через великі перемети ускладнені під’їзди до дороги, котра веде до пунктів пропуску «Нові Трояни» та «Залізничне», - інформує Держприкордонслужба України. У пункті пропуску «Табаки» тимчасово не здійснювались пропускні операції у зв’язку із аварією на лінії електропередач. Автотранспорт прикордонники перенаправляли до пункту пропуску «Виноградівка».Прикордонники Ізмаїльського загону надали допомогу людям, які перебували у трьох легкових автомобілях, що застрягли у переметах між цими пунктами пропуску.У міжнародному пункті пропуску «Рені» тимчасово не здійснюються пропускні операції у зв’язку із аварією на лінії електропередач, автотранспорт перенаправляється до міждержавного пункту пропуску «Долинське».

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