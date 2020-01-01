Волиняни перекрили трасу перед Устилугом: деталі акції протесту. ФОТО





Вимога протестувальників – зняти із розгляду Верховною Радою скандальний законопроєкт про продаж землі, - пишуть



Акцію протесту розпочали близько 10:00.



У межах акції учасники ходять пішохідним переходом туди й назад, тим самим перекриваючи рух транспорту з інтервалом у 20 хвилин. Натомість, мітингувальники пропускають автомобілі із дітьми, авто на військових номерах та рейсові автобуси. Окрім цього, на місце, де відбувається акція протесту, стягнули декілька десятків одиниць сільськогосподарської техніки.



Продовжують збиратись протестувальники. На місці працює велика кількість правоохоронців.



«Ми вимагаємо зняти з розгляду Закон про продаж сільськогосподарських земель, який Верховна рада розглядає сьогодні, 6 лютого. Діємо виключно у межах закону – бо маємо на це право. Поки що наша акція протесту носить попереджувальний характер. Окрім фермерів з усіх районів Волині, представників патріотичних організацій, та просто небайдужих волинян, на місці – велика кількість тракторів, сільськогосподарської техніки. Закон повинен захищати права перш за все українського селянина, а не бути спрямований на одноразове механічне наповнення бюджету», - зазначила присутня на акції голова Рожищенського осередку «Національного корпусу» Ірина Ющук.



Нагадаємо, сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада України розглядатиме в другому читанні законопроект про ринок землі. Під радою зібрались мітингарі, які вимагають не приймати недолугий законопроект. Зокрема, йдеться про проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» (№ 2178-10).



Крім того, сьогодні парламент планує визначитися щодо роботи над законопроектами, які стосуються змін до Конституції. З вимогою не приймати недолугий законопроект про відкриття ринку землі під Верховну Раду вже прийшли мітингарі. Запеклі сутички точаться і у залі засідань. Частина нардепів заблокувала трибуну Верховної Ради, аби не допустити його прийняття.



Також нагадуємо, що 14 січня 2020 року волиняни уже блокували трасу на 503-му кілометрі у селі Старовойтово Любомльського району. Тоді вимогою протестувальників було відкликання законопроєкт про продаж землі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько сотні учасників акції протесту, серед яких волиняни з усіх куточків області – фермери, учасники АТО, громадські активісти, а також представники Національного Корпусу заблокували трасу неподалік від міжнародного автомобільного пункту пропуску «Устилуг-Зосін». Вимога протестувальників – зняти із розгляду Верховною Радою скандальний законопроєкт про продаж землі, - пишуть "Волинські Новини". Акцію протесту розпочали близько 10:00.У межах акції учасники ходять пішохідним переходом туди й назад, тим самим перекриваючи рух транспорту з інтервалом у 20 хвилин. Натомість, мітингувальники пропускають автомобілі із дітьми, авто на військових номерах та рейсові автобуси. Окрім цього, на місце, де відбувається акція протесту, стягнули декілька десятків одиниць сільськогосподарської техніки.Продовжують збиратись протестувальники. На місці працює велика кількість правоохоронців.«Ми вимагаємо зняти з розгляду Закон про продаж сільськогосподарських земель, який Верховна рада розглядає сьогодні, 6 лютого. Діємо виключно у межах закону – бо маємо на це право. Поки що наша акція протесту носить попереджувальний характер. Окрім фермерів з усіх районів Волині, представників патріотичних організацій, та просто небайдужих волинян, на місці – велика кількість тракторів, сільськогосподарської техніки. Закон повинен захищати права перш за все українського селянина, а не бути спрямований на одноразове механічне наповнення бюджету», - зазначила присутня на акції голова Рожищенського осередку «Національного корпусу»Нагадаємо, сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада України розглядатиме в другому читанні законопроект про ринок землі. Під радою зібрались мітингарі, які вимагають не приймати недолугий законопроект. Зокрема, йдеться про проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» (№ 2178-10).Крім того, сьогодні парламент планує визначитися щодо роботи над законопроектами, які стосуються змін до Конституції. З вимогою не приймати недолугий законопроект про відкриття ринку землі під Верховну Раду вже прийшли мітингарі. Запеклі сутички точаться і у залі засідань. Частина нардепів заблокувала трибуну Верховної Ради, аби не допустити його прийняття.Також нагадуємо, що 14 січня 2020 року волиняни уже блокували трасу на 503-му кілометрі у селі Старовойтово Любомльського району. Тоді вимогою протестувальників було відкликання законопроєкт про продаж землі.

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