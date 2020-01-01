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Квартиру ще не купив, а знижку вже маєш: «Інвестор» оголосив про вигідну акцію. ФОТО*

Квартиру ще не купив, а знижку вже маєш: «Інвестор» оголосив про вигідну акцію. ФОТО*
Будь-який відвідувач відділу продажів будівельної компанії «Інвестор» має можливість отримати знижку на житло у ЖК «Супернова», зігравши у своєрідну безпрограшну «лотерею».

Про нову акцію «Фіксуй знижку», яка стартувала 2 лютого, повідомили у компанії «Інвестор», - пише "Перший".

Кожен клієнт, який приходить на консультацію в офіси продажів, має можливість отримати знижку на будь-яку квартиру у «Суперновій». Забудовник в рамках акції гарантує знижку до 500 грн\м2.

В акції беруть участь всі квартири «Супернової»: усіх площ, видів та планувань.

Умови надання знижки:

1. Укласти договір про купівлю квартири протягом двох тижнів (доки знижка «зафіксована»).
2. Оплатити перший внесок - 30% вартості квартири.
3. Акція діє до 31 березня 2020 року.

Квартиру ще не купив, а знижку вже маєш: «Інвестор» оголосив про вигідну акцію. ФОТО*
Квартиру ще не купив, а знижку вже маєш: «Інвестор» оголосив про вигідну акцію. ФОТО*
Квартиру ще не купив, а знижку вже маєш: «Інвестор» оголосив про вигідну акцію. ФОТО*
Квартиру ще не купив, а знижку вже маєш: «Інвестор» оголосив про вигідну акцію. ФОТО*


Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

Довідково.

Житловий комплекс «Супернова» – один з найбільших нових ЖК у Луцьку. Будується з 2016 року. Розташований у районі вулиць Львівської та Потебні, поруч з ботанічним садом та річкою Стир. До центру міста – менше двох кілометрів. Забудовник називає «Супернову» найбільш інвестиційно привабливою на сьогодні забудовою у Луцьку. ЖК налічуватиме понад 800 квартир. Площа земельної ділянки – 5,6 га. Показник густоти населення тут становитиме 314 жителів на гектар (середній у Луцьку - 1000 мешканців на гектар).


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Теги: Інвестор, акційні пропозиції
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