Квартиру ще не купив, а знижку вже маєш: «Інвестор» оголосив про вигідну акцію. ФОТО*





Про нову акцію «Фіксуй знижку», яка стартувала 2 лютого, повідомили у компанії «Інвестор», - пише



Кожен клієнт, який приходить на консультацію в офіси продажів, має можливість отримати знижку на будь-яку квартиру у «Суперновій». Забудовник в рамках акції гарантує знижку до 500 грн\м2.



В акції беруть участь всі квартири «Супернової»: усіх площ, видів та планувань.



Умови надання знижки:



1. Укласти договір про купівлю квартири протягом двох тижнів (доки знижка «зафіксована»).

2. Оплатити перший внесок - 30% вартості квартири.

3. Акція діє до 31 березня 2020 року.







Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



Youtube: Інвестор



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Довідково.



Житловий комплекс «Супернова» – один з найбільших нових ЖК у Луцьку. Будується з 2016 року. Розташований у районі вулиць Львівської та Потебні, поруч з ботанічним садом та річкою Стир. До центру міста – менше двох кілометрів. Забудовник називає «Супернову» найбільш інвестиційно привабливою на сьогодні забудовою у Луцьку. ЖК налічуватиме понад 800 квартир. Площа земельної ділянки – 5,6 га. Показник густоти населення тут становитиме 314 жителів на гектар (середній у Луцьку - 1000 мешканців на гектар).





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