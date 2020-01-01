Квартиру ще не купив, а знижку вже маєш: «Інвестор» оголосив про вигідну акцію. ФОТО*
Сьогодні, 15:07
Будь-який відвідувач відділу продажів будівельної компанії «Інвестор» має можливість отримати знижку на житло у ЖК «Супернова», зігравши у своєрідну безпрограшну «лотерею».
Про нову акцію «Фіксуй знижку», яка стартувала 2 лютого, повідомили у компанії «Інвестор», - пише "Перший".
Кожен клієнт, який приходить на консультацію в офіси продажів, має можливість отримати знижку на будь-яку квартиру у «Суперновій». Забудовник в рамках акції гарантує знижку до 500 грн\м2.
В акції беруть участь всі квартири «Супернової»: усіх площ, видів та планувань.
Умови надання знижки:
1. Укласти договір про купівлю квартири протягом двох тижнів (доки знижка «зафіксована»).
2. Оплатити перший внесок - 30% вартості квартири.
3. Акція діє до 31 березня 2020 року.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Довідково.
Житловий комплекс «Супернова» – один з найбільших нових ЖК у Луцьку. Будується з 2016 року. Розташований у районі вулиць Львівської та Потебні, поруч з ботанічним садом та річкою Стир. До центру міста – менше двох кілометрів. Забудовник називає «Супернову» найбільш інвестиційно привабливою на сьогодні забудовою у Луцьку. ЖК налічуватиме понад 800 квартир. Площа земельної ділянки – 5,6 га. Показник густоти населення тут становитиме 314 жителів на гектар (середній у Луцьку - 1000 мешканців на гектар).
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Про нову акцію «Фіксуй знижку», яка стартувала 2 лютого, повідомили у компанії «Інвестор», - пише "Перший".
Кожен клієнт, який приходить на консультацію в офіси продажів, має можливість отримати знижку на будь-яку квартиру у «Суперновій». Забудовник в рамках акції гарантує знижку до 500 грн\м2.
В акції беруть участь всі квартири «Супернової»: усіх площ, видів та планувань.
Умови надання знижки:
1. Укласти договір про купівлю квартири протягом двох тижнів (доки знижка «зафіксована»).
2. Оплатити перший внесок - 30% вартості квартири.
3. Акція діє до 31 березня 2020 року.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Довідково.
Житловий комплекс «Супернова» – один з найбільших нових ЖК у Луцьку. Будується з 2016 року. Розташований у районі вулиць Львівської та Потебні, поруч з ботанічним садом та річкою Стир. До центру міста – менше двох кілометрів. Забудовник називає «Супернову» найбільш інвестиційно привабливою на сьогодні забудовою у Луцьку. ЖК налічуватиме понад 800 квартир. Площа земельної ділянки – 5,6 га. Показник густоти населення тут становитиме 314 жителів на гектар (середній у Луцьку - 1000 мешканців на гектар).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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