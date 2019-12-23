23-річний хлопець з Волині збрехав поліції про розпусні дії щодо дітей
Сьогодні, 15:09
23-річний житель Ратнівського району платитиме штраф за неправдивий виклик поліції.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
У вівторок, 4 лютого, до поліції зателефонував чоловік, котрий повідомив про вчинення жителями одного із населених пунктів сусіднього району розпусних дій щодо неповнолітніх.
У результаті перевірки ця інформація не підтвердилася.
Співробітники поліції встановили, що анонімний дзвінок здійснив 23-річний житель сусіднього Ратнівського району.
За вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення, волинянина притягнули до адмінвідповідальності у вигляді штрафу.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
У вівторок, 4 лютого, до поліції зателефонував чоловік, котрий повідомив про вчинення жителями одного із населених пунктів сусіднього району розпусних дій щодо неповнолітніх.
У результаті перевірки ця інформація не підтвердилася.
Співробітники поліції встановили, що анонімний дзвінок здійснив 23-річний житель сусіднього Ратнівського району.
За вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення, волинянина притягнули до адмінвідповідальності у вигляді штрафу.
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