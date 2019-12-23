вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

23-річний хлопець з Волині збрехав поліції про розпусні дії щодо дітей

23-річний хлопець з Волині збрехав поліції про розпусні дії щодо дітей
23-річний житель Ратнівського району платитиме штраф за неправдивий виклик поліції.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

У вівторок, 4 лютого, до поліції зателефонував чоловік, котрий повідомив про вчинення жителями одного із населених пунктів сусіднього району розпусних дій щодо неповнолітніх.

У результаті перевірки ця інформація не підтвердилася.

Співробітники поліції встановили, що анонімний дзвінок здійснив 23-річний житель сусіднього Ратнівського району.

За вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення, волинянина притягнули до адмінвідповідальності у вигляді штрафу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Волинь, неправдивий виклик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підприємцю, який не захотів повернути ставок громаді під Луцьком, «світить» до 3 років тюрми
Сьогодні, 15:43
У Польщі горів український автобус. ВІДЕО
Сьогодні, 15:20
23-річний хлопець з Волині збрехав поліції про розпусні дії щодо дітей
Сьогодні, 15:09
Квартиру ще не купив, а знижку вже маєш: «Інвестор» оголосив про вигідну акцію. ФОТО*
Сьогодні, 15:07
Через сильні снігопади на кордоні з Молдовою закрили кілька пунктів пропуску. ФОТО
Сьогодні, 14:58
Схожі новини
На Волині чоловік збрехав поліції про махінації із бюлетенями на виборчій дільниці На Волині чоловік збрехав поліції про махінації із бюлетенями на виборчій дільниці
23 грудень, 2019, 10:46
«У мене вкрали Infiniti»: п'яний волинянин набрехав копам «У мене вкрали Infiniti»: п'яний волинянин набрехав копам
26 березень, 2019, 13:33
Волинянин на викраденому мотоциклі зіткнувся із мотоблоком: чоловік – у лікарні Волинянин на викраденому мотоциклі зіткнувся із мотоблоком: чоловік – у лікарні
05 лютий, 16:15
Волинська поліція кличе людей на роботу. ВАКАНСІЇ ТА ЗАРПЛАТИ Волинська поліція кличе людей на роботу. ВАКАНСІЇ ТА ЗАРПЛАТИ
04 лютий, 16:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зареєстрували петицію за знесення незаконних контейнерів на Старому ринку
Сьогодні, 09:33
 1
Будемо діяти таким же методом і способом, – Сиротинська про знесення Старого ринку
Сьогодні, 16:09
 0
У Луцьку п'ять СБУшників та два прикордонники отримають квартири
Сьогодні, 16:00
 0
На Волині у 10-річного хлопчика виявили свинячий грип
Сьогодні, 15:52
 0
Підприємцю, який не захотів повернути ставок громаді під Луцьком, «світить» до 3 років тюрми
Сьогодні, 15:43
 0
Медіа
відео
1/8