23-річний хлопець з Волині збрехав поліції про розпусні дії щодо дітей





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



У вівторок, 4 лютого, до поліції зателефонував чоловік, котрий повідомив про вчинення жителями одного із населених пунктів сусіднього району розпусних дій щодо неповнолітніх.



У результаті перевірки ця інформація не підтвердилася.



Співробітники поліції встановили, що анонімний дзвінок здійснив 23-річний житель сусіднього Ратнівського району.



За вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення, волинянина притягнули до адмінвідповідальності у вигляді штрафу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-річний житель Ратнівського району платитиме штраф за неправдивий виклик поліції.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.У вівторок, 4 лютого, до поліції зателефонував чоловік, котрий повідомив про вчинення жителями одного із населених пунктів сусіднього району розпусних дій щодо неповнолітніх.У результаті перевірки ця інформація не підтвердилася.Співробітники поліції встановили, що анонімний дзвінок здійснив 23-річний житель сусіднього Ратнівського району.За вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення, волинянина притягнули до адмінвідповідальності у вигляді штрафу.

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