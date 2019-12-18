У Польщі горів український автобус. ВІДЕО





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Пожежа сталася близько 18:00 на автомагістралі А1 в околицях міста Лодзь. Відомо, що загорання сталося в задній частині автобуса.



В автобусі з України їхали восьмеро осіб. Усі були евакуйовані ще до приїзду пожежників. На момент прибуття п'яти пожежно-рятувальних команд автобус уже весь був у вогні.



На час рятувальної операції дорога в напрямку до Гданська була повністю перекрита. Близько 19:00 ліву смугу розблокували, однак, протягом деякого часу на цій ділянці були проблеми з дорожнім рухом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 5 лютого в Лодзинському воєводстві Польщі загорівся український автобус.Про це пише Кореспондент з посиланням на Interia.Пожежа сталася близько 18:00 на автомагістралі А1 в околицях міста Лодзь. Відомо, що загорання сталося в задній частині автобуса.В автобусі з України їхали восьмеро осіб. Усі були евакуйовані ще до приїзду пожежників. На момент прибуття п'яти пожежно-рятувальних команд автобус уже весь був у вогні.На час рятувальної операції дорога в напрямку до Гданська була повністю перекрита. Близько 19:00 ліву смугу розблокували, однак, протягом деякого часу на цій ділянці були проблеми з дорожнім рухом.

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