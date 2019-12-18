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У Польщі горів український автобус. ВІДЕО

У Польщі горів український автобус. ВІДЕО
Увечері 5 лютого в Лодзинському воєводстві Польщі загорівся український автобус.

Про це пише Кореспондент з посиланням на Interia.

Пожежа сталася близько 18:00 на автомагістралі А1 в околицях міста Лодзь. Відомо, що загорання сталося в задній частині автобуса.

В автобусі з України їхали восьмеро осіб. Усі були евакуйовані ще до приїзду пожежників. На момент прибуття п'яти пожежно-рятувальних команд автобус уже весь був у вогні.

На час рятувальної операції дорога в напрямку до Гданська була повністю перекрита. Близько 19:00 ліву смугу розблокували, однак, протягом деякого часу на цій ділянці були проблеми з дорожнім рухом.


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Теги: Польща, пожежа, українці
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