У Польщі горів український автобус. ВІДЕО
Сьогодні, 15:20
Увечері 5 лютого в Лодзинському воєводстві Польщі загорівся український автобус.
Про це пише Кореспондент з посиланням на Interia.
Пожежа сталася близько 18:00 на автомагістралі А1 в околицях міста Лодзь. Відомо, що загорання сталося в задній частині автобуса.
В автобусі з України їхали восьмеро осіб. Усі були евакуйовані ще до приїзду пожежників. На момент прибуття п'яти пожежно-рятувальних команд автобус уже весь був у вогні.
На час рятувальної операції дорога в напрямку до Гданська була повністю перекрита. Близько 19:00 ліву смугу розблокували, однак, протягом деякого часу на цій ділянці були проблеми з дорожнім рухом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Кореспондент з посиланням на Interia.
Пожежа сталася близько 18:00 на автомагістралі А1 в околицях міста Лодзь. Відомо, що загорання сталося в задній частині автобуса.
В автобусі з України їхали восьмеро осіб. Усі були евакуйовані ще до приїзду пожежників. На момент прибуття п'яти пожежно-рятувальних команд автобус уже весь був у вогні.
На час рятувальної операції дорога в напрямку до Гданська була повністю перекрита. Близько 19:00 ліву смугу розблокували, однак, протягом деякого часу на цій ділянці були проблеми з дорожнім рухом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
На один катафалк менше!
На один катафалк менше
Останні новини
На Волині у 10-річного хлопчика виявили свинячий грип
Сьогодні, 15:52
Підприємцю, який не захотів повернути ставок громаді під Луцьком, «світить» до 3 років тюрми
Сьогодні, 15:43
У Польщі горів український автобус. ВІДЕО
Сьогодні, 15:20
Квартиру ще не купив, а знижку вже маєш: «Інвестор» оголосив про вигідну акцію. ФОТО*
Сьогодні, 15:07
Медіа