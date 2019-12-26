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Підприємцю, який не захотів повернути ставок громаді під Луцьком, «світить» до 3 років тюрми

Підприємцю, який не захотів повернути ставок громаді під Луцьком, «світить» до 3 років тюрми
Підприємця, який відмовився виконувати рішення суду про повернення ставка громаді села Городище Луцького району, судитимуть.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Як відомо, прокуратура Волинської області відстояла у суді всіх інстанцій позицію щодо повернення територіальній громаді села земельної ділянки водного фонду площею понад 10 га й вартістю 6,6 мільйонів гривень, яку підприємець використовує безпідставно.

Десять років – до 21 лютого 2016 року – чоловік орендував ділянку з розташованим на ній ставком, згідно укладеного із сільською радою договору.

Проте надалі громада відмовила орендарю у продовженні дії цього договору, зваживши на наявну заборгованість зі сплати орендної плати та позицію місцевих мешканців, які були незадоволені тим, що на орендованій ділянці вчиняються правопорушення.

Попри припинення дії договору оренди земельної ділянки комунальної власності підприємець і надалі продовжував користуватися нею без будь-яких правових підстав. У справу втрутилася прокуратура.

Не зважаючи на те, що громадянин робив усе, у тому числі звертався в суд із безпідставними позовами, щоб не повертати землю територіальній громаді, суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій пристали на позицію прокуратури й зобов’язали його повернути землю.

Проте підприємець досі рішення суду не виконав – і тепер його за це судитимуть.

До слова, за вчинення такого злочину санкцією ч.1 ст. 382 Кримінального кодексу України передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

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Теги: суд, ставок, підприємець
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