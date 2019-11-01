На Волині проситимуть фінансувати госпіталі ветеранів із держбюджету

Депутати Волинської обласної ради хочуть звернутися до центральної влади щодо фінансування госпіталів ветеранів коштом державного бюджету.Про це повідомляє пресслужба ради.Члени постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров`я, материнства та дитинства на засіданні розглянули рішення прийняте Сумською обласною радою 24 січня 2020 року "Про звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України щодо фінансування окремих закладів охорони здоров’я".Зокрема, у документі йдеться про те, що депутати Сумської обласної ради підтримують системні реформи у галузі охорони здоров’я України, але одночасно звертають увагу на очевидні окремі проблемні питання її запровадження, а саме питання фінансування госпіталів ветеранів війни з метою забезпечення законних прав ветеранів війни та прирівняних до них осіб на отримання першочергового безоплатного лікування та реабілітації, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».Оскільки право на отримання безоплатного лікування та реабілітації ветеранам війни, прирівняним до них особам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС передбачене на рівні держави законом, його має гарантувати держава, надавати і фінансувати уніфіковано за встановленими правилами та забезпечувати повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету, - констатують також у зверненні Сумської облради до керівництва держави та профільних міністерств.Голова комісіїнаголосила на важливості невідкладного прийняття аналогічного звернення Волинської обласної ради уже на найближчій сесії."Враховуючи, що Національною службою здоров'я не передбачене додаткове фінансування госпіталів ветеранів війни. Фінансування медичних послуг, фінансування посиленого харчування, а також обслуговування ветеранів не передбачене , а відтак під питанням є належне функціонування госпіталю, адже коштів в обласному бюджеті на це немає", - наголосила вона.Директор комунального підприємства «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної радирозповіла, що для забезпечення належної роботи медичного закладу у 2019 році знадобилось понад 37 мільйонів гривень. Вона розуміє, що це непосильна ноша для обласної казни цьогоріч, тому теж обіцяє долучитися до розробки відповідного звернення Волинської обласної ради."Це питання піднімають також громадські організації ветеранів Афганістану, ветеранів АТО та ветеранів Другої світової війни. Вони неодноразово надсилали свої звернення в Офіс Президента, однак у відповідь надходять листи, про те, що пропозиції перебувають на розгляді Міністерства охорони здоров'я. 19 грудня 2019 року відбулась нарада головних лікарів госпіталів ветеранів війни, яких по всій Україні є лише 32, із представниками НСЗУ, але ми не почули жодної конкретної відповіді на наші запитання стосовно подальшого фінансування. На війну хлопців забирає держава, держава і повинна подбати про необхідне їм лікування та подальшу реабілітацію. Не можна цю відповідальність перекидати на органи місцевого самоврядування. Такої практики немає у жодній країні світу", - зауважила вона.