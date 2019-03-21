У Луцьку п'ять СБУшників та два прикордонники отримають квартири





Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету 6 лютого, - повідомляє



Так, члени виконкому вирішили:



Затвердити рішення житлово-побутової комісії Управління Служби безпеки України у Волинській області про включення в число службового житла трикімнатної квартири площею 74,3 кв.м, надання її Цигульову Ігорю Юрійовичу з сім’єю. З квартирного обліку Цигульова І.Ю., на якому він перебуває з 15.04.2019, не знімати.



Затвердити рішення житлово-побутової комісії Управління Служби безпеки України у Волинській області про виключення квартир з числа службового житла:



Двокімнатної квартири площею 60,9 кв.м, в якій з 2017 року проживає Жулковський Юрій Володимирович з сім’єю. З квартирного обліку Жулковського Ю.В., на якому він перебуває з 30.12.2003, зняти (термін проходження військової служби Жулковського Ю.В. складає 17 років).



Двокімнатної квартири загальною площею 62,9 кв.м , в якій з 2018 року проживає Октисюк Василь Анатолійович з сім’єю. З квартирного обліку Октисюка В.А., на якому він перебуває з 28.08.2003, зняти (термін проходження військової служби Октисюка В.А. складає 27 років).



Двокімнатної квартири загальною площею 70,7 кв.м, в якій з 2017 року проживає Марчук Андрій Володимирович з сім’єю. З квартирного обліку Марчука А.В., на якому він перебуває з 17.12.2002, зняти (термін проходження військової служби Марчука А.В. складає 22 роки).



Трикімнатної квартири загальною площею 60,4 кв.м, в якій з 2017 року проживає Скворцов Олександр Анатолійович з сім’єю в складі. З квартирного обліку Скворцова О.А., на якому він перебуває з 22.09.2004, зняти (термін проходження військової служби Скворцова О.А. складає 18 років).



Затвердити рішення житлової комісії Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України про виключення квартир з числа службового житла:



Трикімнатної квартири загальною площею 79,0 кв.м, в якій з 2016 року проживає Фурман Євген Васильович з сім’єю. З квартирного обліку Фурмана Є.В., на якому він перебуває з 11.08.2008, зняти (термін проходження військової служби Фурмана Є.В. складає 24 роки).



Трикімнатної квартири загальною площею 84,5 кв.м, в якій з 2017 року проживає Пасічник Олександр Іванович з сім’єю. З квартирного обліку Пасічника О.І., на якому він перебуває з 07.08.2006, зняти (термін проходження військової служби Пасічника О.І. складає 23 роки)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині п’ятьом працівникам управління Служби безпеки України у Волинській області та двом працівникам Луцького прикордонного загону дадуть квартири.Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету 6 лютого, - повідомляє ІА "Волинські Новини". Так, члени виконкому вирішили:Затвердити рішення житлово-побутової комісії Управління Служби безпеки України у Волинській області про включення в число службового житла трикімнатної квартири площею 74,3 кв.м, надання їїз сім’єю. З квартирного обліку Цигульова І.Ю., на якому він перебуває з 15.04.2019, не знімати.Затвердити рішення житлово-побутової комісії Управління Служби безпеки України у Волинській області про виключення квартир з числа службового житла:Двокімнатної квартири площею 60,9 кв.м, в якій з 2017 року проживаєз сім’єю. З квартирного обліку Жулковського Ю.В., на якому він перебуває з 30.12.2003, зняти (термін проходження військової служби Жулковського Ю.В. складає 17 років).Двокімнатної квартири загальною площею 62,9 кв.м , в якій з 2018 року проживаєз сім’єю. З квартирного обліку Октисюка В.А., на якому він перебуває з 28.08.2003, зняти (термін проходження військової служби Октисюка В.А. складає 27 років).Двокімнатної квартири загальною площею 70,7 кв.м, в якій з 2017 року проживаєз сім’єю. З квартирного обліку Марчука А.В., на якому він перебуває з 17.12.2002, зняти (термін проходження військової служби Марчука А.В. складає 22 роки).Трикімнатної квартири загальною площею 60,4 кв.м, в якій з 2017 року проживаєз сім’єю в складі. З квартирного обліку Скворцова О.А., на якому він перебуває з 22.09.2004, зняти (термін проходження військової служби Скворцова О.А. складає 18 років).Затвердити рішення житлової комісії Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України про виключення квартир з числа службового житла:Трикімнатної квартири загальною площею 79,0 кв.м, в якій з 2016 року проживаєз сім’єю. З квартирного обліку Фурмана Є.В., на якому він перебуває з 11.08.2008, зняти (термін проходження військової служби Фурмана Є.В. складає 24 роки).Трикімнатної квартири загальною площею 84,5 кв.м, в якій з 2017 року проживаєз сім’єю. З квартирного обліку Пасічника О.І., на якому він перебуває з 07.08.2006, зняти (термін проходження військової служби Пасічника О.І. складає 23 роки)

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