вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Будемо діяти таким же методом і способом, – Сиротинська про знесення Старого ринку

Будемо діяти таким же методом і способом, – Сиротинська про знесення Старого ринку
Директорка департаменту муніципальної варти Луцької міськради Юлія Сиротинська прокоментувала ситуацію щодо знесення контейнерів на Центральному ринку.

Про це інформує Суспільне Волині.

Нагадаємо, 4 лютого, пізно увечері розпочали примусовий демонтаж Старого ринку.


Підприємці Старого ринку прийшли до мерії вранці 5 лютого після нічних подій і вимагали відправити у відставку в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта і звільнити очільницю департаменту муніципальної варти Юлію Сиротинську.

"Ніде не заборонено формат того, в який час це має проходити. Ви знаєте, що департамент муніципальної варти неодноразово в пізні години, або вранці, щоб уникнути навантаження на транспортну розв’язку, здійснює демонтажі. ЗА рішенням суду такий формат проводиться лише, якщо це є об’єкт нерухомого майна. Є рішення, є проведена реєстраційна процедура, всі ці речі стоять незаконно і розміщені також незаконно", - зауважила Сиротинська.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ

Очільниця департаменту муніципальної варти також повідомила, що демонтаж продовжать "сьогодні, завтра, післязавтра, таким же самим методом і способом".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Центральний ринок, знесення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У замку Любарта відновлюють сходи, які не бачили ремонту 20 років. ВІДЕО
Сьогодні, 16:15
Петиція за знесення частини Старого ринку стрімко набрала необхідну кількість голосів
Сьогодні, 16:11
Будемо діяти таким же методом і способом, – Сиротинська про знесення Старого ринку
Сьогодні, 16:09
У Луцьку п'ять СБУшників та два прикордонники отримають квартири
Сьогодні, 16:00
На Волині у 10-річного хлопчика виявили свинячий грип
Сьогодні, 15:52
Схожі новини
Петиція за знесення частини Старого ринку стрімко набрала необхідну кількість голосів Петиція за знесення частини Старого ринку стрімко набрала необхідну кількість голосів
Сьогодні, 16:11
У Луцьку підприємці заблокували кіоски на Центральному ринку. ФОТО У Луцьку підприємці заблокували кіоски на Центральному ринку. ФОТО
03 лютий, 00:26
У Луцьку «підготували ґрунт» для знесення Старого ринку У Луцьку «підготували ґрунт» для знесення Старого ринку
29 січень, 10:55
Поблизу Центрального ринку завершили ремонт каналізації Поблизу Центрального ринку завершили ремонт каналізації
24 грудень, 2019, 06:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зареєстрували петицію за знесення незаконних контейнерів на Старому ринку
Сьогодні, 09:33
 1
У замку Любарта відновлюють сходи, які не бачили ремонту 20 років. ВІДЕО
Сьогодні, 16:15
 0
Петиція за знесення частини Старого ринку стрімко набрала необхідну кількість голосів
Сьогодні, 16:11
 0
Будемо діяти таким же методом і способом, – Сиротинська про знесення Старого ринку
Сьогодні, 16:09
 0
У Луцьку п'ять СБУшників та два прикордонники отримають квартири
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8