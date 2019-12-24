Будемо діяти таким же методом і способом, – Сиротинська про знесення Старого ринку

Юлія Сиротинська прокоментувала ситуацію щодо знесення контейнерів на Центральному ринку.



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Нагадаємо, 4 лютого,



Підприємці Старого ринку прийшли до мерії вранці 5 лютого після нічних подій і вимагали відправити у відставку в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта і звільнити очільницю департаменту муніципальної варти Юлію Сиротинську.



"Ніде не заборонено формат того, в який час це має проходити. Ви знаєте, що департамент муніципальної варти неодноразово в пізні години, або вранці, щоб уникнути навантаження на транспортну розв’язку, здійснює демонтажі. ЗА рішенням суду такий формат проводиться лише, якщо це є об’єкт нерухомого майна. Є рішення, є проведена реєстраційна процедура, всі ці речі стоять незаконно і розміщені також незаконно", - зауважила Сиротинська.



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Очільниця департаменту муніципальної варти також повідомила, що демонтаж продовжать "сьогодні, завтра, післязавтра, таким же самим методом і способом".

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Підприємці Старого ринку прийшли до мерії вранці 5 лютого післяі вимагали відправити у відставку в.о. мера Луцькаі звільнити очільницю департаменту муніципальної варти"Ніде не заборонено формат того, в який час це має проходити. Ви знаєте, що департамент муніципальної варти неодноразово в пізні години, або вранці, щоб уникнути навантаження на транспортну розв’язку, здійснює демонтажі. ЗА рішенням суду такий формат проводиться лише, якщо це є об’єкт нерухомого майна. Є рішення, є проведена реєстраційна процедура, всі ці речі стоять незаконно і розміщені також незаконно", - зауважила Сиротинська.Очільниця департаменту муніципальної варти також повідомила, що демонтаж продовжать "сьогодні, завтра, післязавтра, таким же самим методом і способом".

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