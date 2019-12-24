Будемо діяти таким же методом і способом, – Сиротинська про знесення Старого ринку
Сьогодні, 16:09
Директорка департаменту муніципальної варти Луцької міськради Юлія Сиротинська прокоментувала ситуацію щодо знесення контейнерів на Центральному ринку.
Про це інформує Суспільне Волині.
Нагадаємо, 4 лютого, пізно увечері розпочали примусовий демонтаж Старого ринку.
Підприємці Старого ринку прийшли до мерії вранці 5 лютого після нічних подій і вимагали відправити у відставку в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта і звільнити очільницю департаменту муніципальної варти Юлію Сиротинську.
"Ніде не заборонено формат того, в який час це має проходити. Ви знаєте, що департамент муніципальної варти неодноразово в пізні години, або вранці, щоб уникнути навантаження на транспортну розв’язку, здійснює демонтажі. ЗА рішенням суду такий формат проводиться лише, якщо це є об’єкт нерухомого майна. Є рішення, є проведена реєстраційна процедура, всі ці речі стоять незаконно і розміщені також незаконно", - зауважила Сиротинська.
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Очільниця департаменту муніципальної варти також повідомила, що демонтаж продовжать "сьогодні, завтра, післязавтра, таким же самим методом і способом".
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Про це інформує Суспільне Волині.
Нагадаємо, 4 лютого, пізно увечері розпочали примусовий демонтаж Старого ринку.
Підприємці Старого ринку прийшли до мерії вранці 5 лютого після нічних подій і вимагали відправити у відставку в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта і звільнити очільницю департаменту муніципальної варти Юлію Сиротинську.
"Ніде не заборонено формат того, в який час це має проходити. Ви знаєте, що департамент муніципальної варти неодноразово в пізні години, або вранці, щоб уникнути навантаження на транспортну розв’язку, здійснює демонтажі. ЗА рішенням суду такий формат проводиться лише, якщо це є об’єкт нерухомого майна. Є рішення, є проведена реєстраційна процедура, всі ці речі стоять незаконно і розміщені також незаконно", - зауважила Сиротинська.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Очільниця департаменту муніципальної варти також повідомила, що демонтаж продовжать "сьогодні, завтра, післязавтра, таким же самим методом і способом".
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