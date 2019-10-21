вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У замку Любарта відновлюють сходи, які не бачили ремонту 20 років. ВІДЕО

У замку Любарта відновлюють сходи, які не бачили ремонту 20 років. ВІДЕО
У Луцькому замку ремонтують сходи, що ведуть до Владичої вежі. Востаннє окремі елементи конструкції міняли двадцять років тому.

Про це розповів Суспільному директор історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» Павло Рудецький.

Потрухнявілі дерев’яні елементи сходів міняють на нові, ясеневі. На території замку є табличка, яка попереджає туристів про те, що відвідати єдиний в Україні Музей дзвонів, що знаходиться у Владичій вежі, не можна.

Павло Рудецький розповів, що на придбання дерева для відновлення сходів та інших конструкцій витратили 9 тисяч гривень.

"Цей ремонт відбувається за кошти заповідника. Наші власні надходження, які ми отримуємо від проведення екскурсій, від відвідування Луцького замку. Це усі, скажемо так, кошти, які не заборонені законом", - каже Павло Рудецький.

Зі слів директора, у Луцькому замку потребують відновлення усі дерев’яні елементи, а на це потрібно 9 мільйонів гривень.

Директор історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» Павло Рудецький каже,що подають проекти на різні програми, аби підтримувати історичну пам’ятку XIV століття.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, замок, сходи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Луцьком горить мотель «Лагуна». ФОТО
Сьогодні, 16:41
У кінотеатрі «PremierCity» – прем’єрні фільми*
Сьогодні, 16:36
У замку Любарта відновлюють сходи, які не бачили ремонту 20 років. ВІДЕО
Сьогодні, 16:15
Петиція за знесення частини Старого ринку стрімко набрала необхідну кількість голосів
Сьогодні, 16:11
Будемо діяти таким же методом і способом, – Сиротинська про знесення Старого ринку
Сьогодні, 16:09
Схожі новини
Опублікували кольорові ретрофото Волині початку ХХ століття Опублікували кольорові ретрофото Волині початку ХХ століття
05 лютий, 23:23
﻿У замку Любарта реконструюють дерев'яні сходи ﻿У замку Любарта реконструюють дерев'яні сходи
02 лютий, 06:07
У Луцьку шукають кращу ідею на облаштування території біля замку У Луцьку шукають кращу ідею на облаштування території біля замку
22 січень, 09:20
Не такий, як тепер: зруйнований Луцький замок на ретросвітлинах Не такий, як тепер: зруйнований Луцький замок на ретросвітлинах
21 жовтень, 2019, 08:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зареєстрували петицію за знесення незаконних контейнерів на Старому ринку
Сьогодні, 09:33
 1
У Ківерцівському районі через негоду Toyota злетіла у кювет
Сьогодні, 17:33
 0
Повідомили, скільки лучан уклали декларації з сімейними лікарями
Сьогодні, 17:27
 0
На волинській митниці затримали дві автівки, які незаконно перевозили з Польщі одяг
Сьогодні, 17:11
 0
Під Луцьком горить мотель «Лагуна». ФОТО
Сьогодні, 16:41
 0
Медіа
відео
1/8