У замку Любарта відновлюють сходи, які не бачили ремонту 20 років. ВІДЕО





Про це розповів Павло Рудецький.



Потрухнявілі дерев’яні елементи сходів міняють на нові, ясеневі. На території замку є табличка, яка попереджає туристів про те, що відвідати єдиний в Україні Музей дзвонів, що знаходиться у Владичій вежі, не можна.



Павло Рудецький розповів, що на придбання дерева для відновлення сходів та інших конструкцій витратили 9 тисяч гривень.



"Цей ремонт відбувається за кошти заповідника. Наші власні надходження, які ми отримуємо від проведення екскурсій, від відвідування Луцького замку. Це усі, скажемо так, кошти, які не заборонені законом", - каже Павло Рудецький.



Зі слів директора, у Луцькому замку потребують відновлення усі дерев’яні елементи, а на це потрібно 9 мільйонів гривень.



Директор історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» Павло Рудецький каже,що подають проекти на різні програми, аби підтримувати історичну пам’ятку XIV століття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому замку ремонтують сходи, що ведуть до Владичої вежі. Востаннє окремі елементи конструкції міняли двадцять років тому.Про це розповів Суспільному директор історико-культурного заповідника «Старий Луцьк»Потрухнявілі дерев’яні елементи сходів міняють на нові, ясеневі. На території замку є табличка, яка попереджає туристів про те, що відвідати єдиний в Україні Музей дзвонів, що знаходиться у Владичій вежі, не можна.Павло Рудецький розповів, що на придбання дерева для відновлення сходів та інших конструкцій витратили 9 тисяч гривень."Цей ремонт відбувається за кошти заповідника. Наші власні надходження, які ми отримуємо від проведення екскурсій, від відвідування Луцького замку. Це усі, скажемо так, кошти, які не заборонені законом", - каже Павло Рудецький.Зі слів директора, у Луцькому замку потребують відновлення усі дерев’яні елементи, а на це потрібно 9 мільйонів гривень.Директор історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» Павло Рудецький каже,що подають проекти на різні програми, аби підтримувати історичну пам’ятку XIV століття.

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